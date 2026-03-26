Gobierno califica de "rescate ordinario" el accidente de una embarcación en Cádiz y no asegura que fuera una narcolancha

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a medios. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado de "rescate ordinario" el accidente que se produjo en este pasado miércoles tras la explosión en la costa de Cádiz de una embarcación en la que falleció una persona, descartando en un primer momento que se debiera a una narcolancha relacionada con el petaqueo.

En declaraciones a los periodistas en Almería, el delegado ha explicado la embarcación fue vista por un buque a unas 15 millas de la costa de Cádiz, alertando de que iba a la deriva.

Al llegar los efectivos de Salvamento Marítimo, se encontraron con una persona fallecida y otra con heridas graves debido a la inhalación de humo que emitía el motor averiado de la embarcación.

Pedro Fernández ha añadido que se el herido fue puesto a disposición de los servicios médicos, resumiendo que los hechos se debieron a "un rescate en definitiva ordinario de un accidente con resultado de una persona muerta y otra herida".

De esta manera, ha advertido sobre el accidente que "no puede afirmar" que se tratara de una narcolancha.

El suceso se produjo en torno a las 9,30 horas de este miércoles, cuando se registró una explosión en aguas cercanas a la costa de Cádiz, que se saldó con un fallecido y un herido, ambos con antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas, según informaron fuentes cercanas al caso a Europa Press.