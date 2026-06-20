Gobierno dice trabajar para la reapertura "a la mayor brevedad posible" de la línea Algeciras-Bobadilla

CÁDIZ 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha asegurado que el personal de Adif trabaja para restablecer la circulación en los tramos afectados por los temporales de primeros de año "a la mayor brevedad posible", y donde se encuentra el tramo Algeciras-Almargen-Cañete la Real de la línea Córdoba-Bobadilla-Algeciras, resaltando que en la parte de vía entre Málaga y Cádiz se está avanzando en su renovación.

En una respuesta escrita a una pregunta de Vox, recogida por Europa Press, sobre cuando contempla la reapertura completa de la vía férrea entre Algeciras (Cádiz) y la estación de Bobadilla, en Málaga, el Gobierno ha señalado que forma parte de los corredores Mediterráneo y Atlántico, por donde transitará la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

Esta, ha señalado, cuenta con una inversión total prevista de unos 500 millones de euros, con obras que incluyen mejora y renovación integral de plataforma y superestructura, así como la electrificación.

Los trabajos de renovación de la vía han concluido en el tramo Ronda-San Pablo, en la primera fase del San Pablo-Almoraima y en el tramo Almoraima-Algeciras.

En el entorno de San Roque Mercancías se ha ejecutado la renovación de plataforma y vía con nuevo trazado en variante y se ha remodelado la estación, construyendo tres nuevas vías de apartado de 750 metros.

Además, se impulsa la redacción de los proyectos de electrificación de la línea, toda vez que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó definitivamente el estudio informativo de la electrificación del tramo ferroviario Bobadilla-Ronda en el primer semestre de 2025.

El Gobierno recuerda en su respuesta a Vox, fechada en 29 de mayo de 2026 que en el tramo Madrid-Algeciras se realizará un corte, tras la finalización del corte del tramo Madrid-Zaragoza, para ejecutar las obras que ya se han licitado y adjudicado.

Así, dada la magnitud de los cortes permanentes y del impacto que va a producir tanto en los tráficos ferroviarios de viajeros como en los de mercancías, se han preparado los correspondientes planes alternativos de transporte ferroviario.