Gobierno señala que no se han detectado afecciones que comprometan la integridad del puente de la N-340 en Tarifa

Archivo - Carretera N-340 afectada por una rotura en la calzada tras el paso de los últimos temporales en Tarifa (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE TARIFA - Archivo

CÁDIZ 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado sobre el puente situado en la carretera N-340, a la entrada de Tarifa desde Algeciras (Cádiz), que tras las revisiones técnicas efectuadas en la estructura no se han detectado afecciones que comprometan la integridad estructural del puente ni la seguridad de la circulación.

Así, en una respuesta escrita a pregunta del Grupo Vox, recogida por Europa Press, el Gobierno añade que debido a eso no ha sido necesario adoptar medidas restrictivas específicas para el tráfico.

Además, ha asegurado que la estructura se encuentra sometida a seguimiento técnico periódico. En este sentido, ha explicado que a tal efecto, "se hace una supervisión continua de la fisura detectada, realizándose mediciones periódicas de su apertura para comprobar su evolución".

Por último, el Gobierno ha indicado que se llevan a cabo inspecciones regulares en la zona con el fin de identificar posibles indicios de movimiento o alteraciones y ha incidido en que los informes técnicos hechos hasta la fecha no concluyen la existencia de un riesgo estructural inminente ni de colapso de la infraestructura.