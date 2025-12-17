Hallan el cuerpo sin vida de una hombre en una playa de Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Playa de la Barrosa en Chiclana de la Frontera. - 112

CHICLANA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El cadáver de un hombre, del que se desconocen más datos, ha sido hallado en la tarde de este miércoles en la playa de la Barrosa, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota.

Minutos después de las 17,30 horas de este miércoles, el teléfono 112 ha recibido la llamada de un particular que divisaba a una persona inconsciente en la orilla de la playa, frente a una zona de hoteles y chiringuitos. Desde la sala coordinadora se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Fuentes sanitarias han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón, sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso.