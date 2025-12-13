Herido a causa de un golpe por una estructura de hierro en Algeciras (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo del 061.
Archivo - Imagen de archivo del 061. - 112 - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 15:00
Seguir en

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 50 años ha resultado herido este mediodía tras ser golpeado por una estructura de hierro en Algeciras (Cádiz). Un ciudadano alertó a las 12,45 horas de la caída de una carpa en la calle Convento de dicha localidad gaditana que había provocado heridas a un varón.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en una nota, la Sala Coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los bomberos y a la Policía Local.

Fuentes de la Policía Local han detallado al 112 que se trata de una estructura de hierro de un establecimiento "que ha salido volando y que ha impactado contra el varón", teniendo que ser evacuado al hospital a causa de las heridas provocadas en el incidente.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado