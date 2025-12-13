Herido a causa de un golpe por una estructura de hierro en Algeciras (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo del 061. - 112 - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 50 años ha resultado herido este mediodía tras ser golpeado por una estructura de hierro en Algeciras (Cádiz). Un ciudadano alertó a las 12,45 horas de la caída de una carpa en la calle Convento de dicha localidad gaditana que había provocado heridas a un varón.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en una nota, la Sala Coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los bomberos y a la Policía Local.

Fuentes de la Policía Local han detallado al 112 que se trata de una estructura de hierro de un establecimiento "que ha salido volando y que ha impactado contra el varón", teniendo que ser evacuado al hospital a causa de las heridas provocadas en el incidente.