Herido un motorista al caer intentando esquivar un turismo en el Puente de la Constitución de Cádiz

Puente de la Constitución de 1812 en Cádiz. Imagen de archivo. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

Ha sido trasladado al Hospital Universitario Puerta del Mar para evaluar su estado de salud

CÁDIZ, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 64 años ha resultado herido este domingo al caer de su vehículo tratando de esquivar a un turismo en el Puente de la Constitución de 1812, en Cádiz.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente ha tenido lugar a las 12,40 horas de la mañana, en concreto, en la autovía CA-35 en el kilómetro 7 en sentido Puerto Real.

La sala coordinadora ha movilizado hasta el lugar del incidente a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local y sanitarios del 061.

Los sanitarios han sido los encargados de evacuar al afectado al Hospital Universitario Puerta del Mar para evaluar su estado de salud.