La Hermandad del Dolor y Sacrificio de El Puerto (Cádiz) abre sus puertas al arte de los Urban Sketchers con una muestra

La Hermandad del Dolor y Sacrificio de El Puerto abre sus Puertas al arte de los Urban Sketchers con una nueva exposición - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Casa de Hermandad del Dolor y Sacrificio, en El PUerto de Santa María (Cádiz) ha acogido la inauguración de una nueva exposición que une arte, patrimonio y tradición portuense, de la mano del grupo local El Puerto Urban Sketchers y de una selección de pasos en miniatura realizados por Felipe Bononato Sáez.

El acto contó con la presencia de los concejales de Cultura, Enrique Iglesias, y de Juventud y Deportes, José Ignacio González Nieto, quienes acompañaron a los hermanos del Dolor y Sacrificio en una cita que vuelve a poner de manifiesto el importante papel que desempeñan las hermandades como espacios de encuentro, participación y difusión de la cultura y las tradiciones de El Puerto.

La muestra reúne numerosos dibujos realizados por los miembros de El Puerto Urban Sketchers, muchos de ellos dedicados a la propia sede canónica de la Hermandad, captando desde distintas miradas y técnicas detalles de nuestro patrimonio y de aquellos rincones que forman parte de la identidad de la ciudad. Junto a estas obras, los visitantes pueden contemplar también una selección de pasos en miniatura de El Puerto y de distintos puntos de la provincia, elaborados durante las décadas de los 80 y 90 por Felipe Bononato Sáez.

Desde el Ayuntamiento, ambos ediles animan a todos los portuenses y a quienes nos visitan estos días a acercarse a la Casa de Hermandad del Dolor y Sacrificio, en la calle Palacios, 31, para disfrutar de una exposición que permite descubrir El Puerto desde la mirada de sus artistas y, al mismo tiempo, acercarse a una parte muy querida de nuestro patrimonio cofrade. Asimismo, felicitan y agradecen al Hermano Mayor, Miguel Ángel Corzo Domínguez, y a toda la Hermandad la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, que suman y enriquecen la programación cultural y la agenda municipal de El Puerto durante estas fechas.

La exposición permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, en horario de 19,30 a 21,30 horas, ofreciendo durante estos días una nueva propuesta cultural abierta a todos.

El Gobierno de Germán Beardo destaca que iniciativas como esta contribuyen a mantener viva la cultura portuense, poner en valor nuestro patrimonio y generar espacios de encuentro entre creadores, hermandades y ciudadanía, demostrando una vez más que la cultura se construye también desde nuestras asociaciones y colectivos, desde nuestros barrios y desde la propia sociedad portuense.

La jornada concluyó con un encuentro de convivencia en el patio de la Casa de Hermandad, compartiendo un momento de encuentro entre organizadores, artistas, hermanos y asistentes a esta inauguración.