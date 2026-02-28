Los hoteles de Cádiz sumaron casi 105.600 turistas y 253.600 pernoctaciones en enero

Archivo - Una persona mira hacia el mar en la playa de la Caleta de Cádiz - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la provincia de Cádiz recibieron en enero de 2026 a un total de 105.595 turistas, que sumaron 253.597 pernoctaciones, unos datos que son ligeramente inferiores al mismo mes del año anterior, en concreto, 1.242 visitantes menos respecto a 2025.

No obstante, aunque en enero cayó el número de turistas, las pernoctaciones han mejorado respecto al año pasado, al registrarse 7.754 más en 2026, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

Esto se explica porque la estancia media de los visitantes pasó de 2,3 en enero de 2025 a 2,5 en 2026.

En cuanto a la procedencia, del total de los turistas que se alojaron en hoteles gaditanos, 88.564 eran nacionales y 17.031 extranjeros. La mayoría de las pernoctaciones, 211.443, fueron del turismo español, mientras que el resto, 42.154, era de personas venidas de fuera del país.

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz fue el segundo destino de Andalucía, con 75.632 visitantes y 189.325 pernoctaciones, siendo superado únicamente por la Costa del Sol de Málaga.

Entre los diez puntos turísticos con más pernoctaciones de Andalucía por el IECA, Cádiz capital figura en el último lugar, con 20.881 turistas alojados en sus hoteles y 39.467 pernoctaciones.

Sin embargo, al ampliar el rango a puntos turísticos andaluces, además de Cádiz, aparecen en esta lista otros municipios de la provincia como Jerez de la Frontera, con 17.716 visitantes y 36.694 pernoctaciones; Algeciras, con 11.059 personas y 23.791 estancias; y El Puerto de Santa María, con 5.813 turistas y 18.426 noches.