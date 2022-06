Illa pide paso para la política "de acuerdos, ajena al insulto y que respire municipalismo como representa Espadas"

CÁDIZ, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha pedido este miércoles paso para la política "de acuerdos, ajena al insulto y que respire municipalismo" haciendo referencia a que "ésta representa" al candidato del PSOE-A a la presidencia en las elecciones autonómicas del 19J, Juan Espadas.

Así lo ha afirmado Illa en un mitin en Cádiz, donde ha indicado que "Cataluña no sería lo que es sin Andalucía" de igual manera que ha asegurado que "el PSC es lo que es gracias a Andalucía", según ha trasladado el PSOE en un comunicado.

En su primer acto como primer secretario de PSC fuera de Cataluña, ha elegido participar en la campaña de las andaluzas porque "PSC y PSOE-A son hermanos".

"La fuerza del socialismo se mama en el PSOE Andalucía en una lucha que lleva a no rendirse", ha advertido, para subrayar que "no les va a salir bien porque no conocen la fuerza de los 45.000 militantes, de los más de 400 alcaldes, la maquinaria, la organización, la potencia y la hegemonía".

"No conocen la fuerza de unas ideas, lo bonito que es luchar para la igualdad de los ciudadanos, el sentimiento socialista andaluz que yo admiro y reconozco con sana envidia que lo querría para el PSC", ha manifestado ante el público reunido en la Casa de Iberoamérica de la capital gaditana.

Sobre las "pretendidas encuestas", Illa ha dicho que "las urnas son transparentes y están vacías". "Las elecciones la deciden los ciudadanos y a algunos se les va a poner cara de sorpresa el 19 de junio", ha afirmado.

Asimismo, ha llamado a la movilización porque "hay mucho en juego": "Un mundo que está cambiando mucho y rápido, cambios calado, la guerra, el cuestionamiento de los valores de UE, la democracia o el Estado del Bienestar".

"Estas tres ideas, prosperidad, el régimen de partidos políticos y el Estado bienestar, este modo de vida esta siendo atacado", ha dicho planteando la necesidad de "cambios de gran alcance, hace falta la buena política, la política tiene que cambiar y dar respuesta, en su opinión, hacia cuatro direcciones".

Así, ha pedido "abandonar el insulto, el ruido vacío y actuar con respeto, sin caer en las provocaciones, porque se pueden defender las ideas con contundencia pero sin confrontación estéril".

Illa ha apelado a "la política de los acuerdos, a buscar lo que nos une, hay cosas que nos unen, la democracia está pensada para votar acuerdos". Y en la misma línea, ha reclamado "autoexigencia, no echar la culpa a los demás".

En opinión del que fuera ministro de Sanidad, "la política de después de la pandemia que se tiene que ir abriendo paso en España tiene que ver con el municipalismo".

"La buena política la aprendí en mi etapa municipal, los alcaldes no se pueden despistar, porque el vecino te llama la atención", ha indicado para evocar a "esa política de la proximidad, donde escuchas y detectas lo que quieren".

"Me reconozco en el estilo de hacer política de Juan Espadas que ha estado ocho años a pie de calle", ha señalado, al tiempo que ha destacado sus valores de "serenidad, de espíritu constructivo, una política útil que no busca la bronca, que quiere más y que no se conforma".

Por su parte, la cabeza de lista al Parlamento andaluz, Irene García, ha pedido un "grito unánime" de los demócratas en las urnas y ha defendido que "ésta es una tierra de gente trabajadora, donde la sanidad no es una lacra con la que hay que acabar".

"Hagamos que esta revolución sea nuestra", ha manifestado, tras agradecer la presencia del secretario general de UGT, Antonio Pavón, por "el papel fundamental" de los sindicatos al "ir de la mano en la creación de empleo estable".

La candidata ha ironizado sobre "lo mal que le ha sentado a Moreno el plan de empleo de 50 millones aprobado en consejo de ministros porque no sabe gestionarlo". "Hasta en dos veces no ha tramitado los planes de empleo de los PGE aprobados por el Gobierno de Sánchez, lo que Rajoy siempre negó a esta tierra", ha apostillado.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado que hoy se cumplen cuatro años de la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, "para cerrar una etapa de corrupción en este país".

Esta efeméride le ha dado pie a apuntar tres cifras que "hay que celebrar". As, se ha referido a "los 20 millones de cotizantes" a la Seguridad Social "con un empleo mejor del que había antes más estable gracias a la reforma", al 50 por ciento de contratos "que se firman a día de hoy son indefinidos" y a la subida del Salario Mínimo Interprofesional a mil euros.

Por eso, entiende que hay que "acudir a la calle a pedir apoyo también para el Gobierno de Sánchez denostado por una derecha que no reconoce la moción ni las dos elecciones generales con mayoría de votos socialistas porque se creen que el poder es algo suyo".

Por su parte, el secretario local José Ramón Ortega, diputado en el Congreso, se ha referido a la reunión de la Interparlamentaria que hoy ha presidido Pedro Sánchez. Asimismo, ha rememorado las comisiones de Sanidad en las que comparecía Salvador Illa como ministro "dando la cara y donde tuvimos la suerte de aprender de un político diferente, al que llamaron de todo, le decían filósofo como si fuera un insulto alguien que sabe pensar".

El diputado del PSOE ha resumido la intencionalidad del PSOE de Cádiz al invitarlo a este acto al considerar que "gusta su estilo". "Eso es también lo que queremos para Andalucía y nos va a ayudar a lograrlo el 19 junio", ha concluido.