Un incendio originado en una barca atracada en El Puerto (Cádiz) afecta a otras cinco, sin daños personales

Un bombero actuando en el incendio de una barca en El Puerto de Santa María - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

Un incendio originado en una embarcación de recreo atracada en la ribera del río Guadalete, en la zona de Pozos Dulces de El Puerto de Santa María (Cádiz), esta pasada madrugada ha afectado a otras cinco barcas colindantes, sin que se hayan producido daños personales.

Como han informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz y Salvamento Marítimo, los hechos se han producido sobre las 01,30 horas de la madrugada en esta zona de la ría portuense.

Las tareas de los bomberos se ha centrado en sofocar el incendio, que ha afectado a un total de seis barcas debido al liquido inflamable que se ha esparcido desde el punto de origen del fuego. Para esta labor se han desplazado cinco efectivos de bomberos con un vehículo autobomba rural pesada (R-18), una autobomba urbana ligera (P-39) y un vehículo de rescate ligero (S-33).

Desde Salvamento se ha movilizado a la salvamar 'Suhail' para colaborar en la zona. De regreso a la base, se ha remolcado una embarcación, de fibra y sin motor, que iba a la deriva hasta el muelle de Puerto América en Cádiz capital.

Además, en el lugar han estado integrantes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Policía Local de El Puerto y agentes de la Policía Nacional.