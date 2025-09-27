El índice de precios hoteleros en Cádiz se situó en 142 euros en agosto, un 7% más que en 2024

Archivo - Hoteles en la playa de la Victoria de Cádiz en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz se situó en agosto de 2025 en los 142,11 euros, un 7,75% más respecto al mismo mes del año anterior, unos datos que la colocan en la tercera posición andaluza, por detrás de Málaga y Almería y a ocho euros de la media de la comunidad autónoma, fijada en 150,62 euros.

Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera-- ha experimentado un aumento en agosto respecto al mismo mes del año pasado, al situarse en una tasa interanual un 6,48% más, con un ingreso por habitación de 160,02 euros. En este caso, la provincia sube un puesto, y se coloca en la segunda posición del ranking andaluz, siendo solamente superada por Málaga.

En cuanto a la tarifa media diaria de las habitaciones de hoteles gaditanos, ésta se fijó en 187,34 euros, situando a esta provincia también como la segunda a nivel andaluz en cuanto a rentabilidad del sector hotelero, un 6,35% más que en agosto de 2024.

Por puntos turísticos, Chiclana de la Frontera aparece en la posición número tres del ranking andaluz en la medida de ingresos por habitación disponible, en concreto, con 240,81 euros en esta categoría, un 4,74% más que en 2024. Chipiona también forma parte de este ranking, en la cuarta posición, con 179,79 euros, un 3,52% más que en agosto del año pasado.

Tarifa, a pesar de bajar un 6,61% en su tasa interanual, se coloca en el sexto lugar de la lista de puntos turísticos andaluces, con 168,01 euros en la categoría de ingresos por habitación disponible. Las posiciones nueve y diez son para Cádiz capital y Barbate, con 156,77 y 156,50 euros, respectivamente.

En lo que respecta a la tarifa media diaria de los puntos turísticos, Chiclana, en la posición tres, lidera el ranking de municipios gaditanos en la lista andaluza, con 263,55 euros, un 6,14% más que en agosto de 2024. La siguiente localidad es Tarifa, con 193,58 euros y un descenso del 8,09% en su tasa interanual.

Cádiz capital, con 188,83 euros, aparece en el sexto puesto de esta lista, seguido de Chipiona en el séptimo lugar con 188,62 euros en su tarifa media diaria.

Por zonas turísticas de Andalucía, la Costa de la Luz de Cádiz ha registrado en agosto unos ingresos por habitación disponible de 174,41 euros, la segunda más alta de la comunidad autónoma, con un aumento del 4,84% en su tasa interanual, por detrás de la Costa del Sol en Málaga.

En cuanto a la tarifa media diaria, esta zona ha registrado un coste de 200,46 euros, con un aumento del 5,75% respecto al mismo mes de 2024, unos datos que la sitúan en esa misma segunda posición a nivel andaluz, superada por la Costa del Sol.