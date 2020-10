Inmaculada Nieto dice que el Gobierno andaluz "está siendo muy negligente al no robustecer el sistema público sanitario"

CÁDIZ, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía y responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha exigido a la Junta de Andalucía más medios materiales y humanos para la Atención Primaria sanitaria de la provincia de Cádiz y del resto de Andalucía. En este sentido, ha manifestado que el Gobierno andaluz "está siendo muy negligente al no robustecer el sistema público sanitario".

En una nota, Nieto ha aludido a la llamada al diálogo social por parte de las centrales sindicales y a la necesidad de refuerzo humano y material del sistema sanitario por parte del Gobierno andaluz, y de manera especial, de los servicios de Atención Primaria, "si no queremos vernos abocados a un endurecimiento de las condiciones de la atención sanitaria de la pandemia y a un empeoramiento preocupante del estado de salud de la población en general".

La portavoz parlamentaria, que ha asistido a la concentración convocada por CCOO, UGT y CSIF ante el Centro de Salud La Paz de la capital gaditana, ha insistido en la carga de funciones que tiene encomendada en estos momentos la Atención Primaria, "muchas de ellas fundamentales, tanto en la normalización de la calidad asistencial como en la gestión y minimización de la pandemia, y no hay personal ni recursos suficientes para ello, y, por tanto, la situación que se abre es muy preocupante".

Finalmente, la diputada andaluza ha pedido al Gobierno andaluz que "deje de esconderse en que tiene mejores datos que otras comunidades autónomas, porque si no se toman medidas y no se refuerza el sistema andaluz de salud pública, se va a ver muy pronto en números muy perjudiciales tanto en la pandemia como en otras patologías que no están siendo atendidas".