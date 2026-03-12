Interceptada una narcolancha con 3.375 litros de combustible en 135 petacas en Sancti Petri en Chiclana (Cádiz)

Narcolancha interceptada en Sancti Petri con petacas con gasolina. - GUARDIA CIVIL

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han interceptado un narcolancha rumbo al caño de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), cuando iba cargada con 135 petacas y 3.375 litros de combustibles para aprovisionar supuestamente a otras embarcaciones relacionadas con el narcotráfico.

Según ha explicado la Guardia Civil, los hechos se produjeron sobre las 6,30 horas de este miércoles cuando los agentes detectaron, a través del SIVE, una embarcación del alta velocidad de las utilizadas habitualmente para el narcotrafico navegando rumbo la caño Sancti Petri.

Así, se activó de manera inmediata al Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil para su interceptación. Por su parte, la narcolancha al verse sorprendida por la patrullera inició la huida a gran velocidad.

Finalmente, la embarcación semirrígida de 12 metros de eslora con cuatro motores de 350 CV cada uno fue interceptada momentos más tarde abandonada por la zona del espigón de la playa de Lavaculos, cargada con 135 petacas con un total de 3.375 litros de combustible.