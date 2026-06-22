Intervenidos en El Puerto (Cádiz) más de 31 kilos de pescado y marisco sin trazabilidad en un vehículo isotermo

Pescados y mariscos intervenidos en un control en El Puerto de Santa María - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz, en un operativo conjunto del Seprona de esta Comandancia de Cádiz con el Destacamento de Tráfico de Jerez de la Frontera, ha intervenido en un control en El Puerto de Santa María más de 31 kilos pescado y marisco sin trazabilidad que estaba siendo transportada en un vehículo isotermo destinado al transporte de mercancías, con el certificado de isotermia caducado.

El vehículo transportaba sardinas, boquerones, gambas y atún rojo careciendo de toda trazabilidad y control de etiquetado, destinado al consumo humano, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 09.45 horas del pasado domingo, cuando los agentes del Seprona de esta Comandancia de Cádiz con el Destacamento de Tráfico de Jerez de la Frontera, se encontraban realizando un dispositivo conjunto de control de transportes y mercancías en la carretera A-2078 del término municipal de El Puerto de Santa María.

Los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba por la vía y que se encontraba en régimen isotermo. Durante la inspección de dicho vehículo se comprobó que en el interior transportaba varias cajas que contenían sardinas, boquerones, gambas y atún rojo envasado y que tenía caducado el certificado de isotermia obligatorio para este tipo de transportes.

Tras la revisión de la carga, los agentes constataron que toda la mercancía, destinada para el consumo humano, carecía de documentación, etiquetado o cualquier elemento que permitiera acreditar su origen y garantizar su trazabilidad.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a formular las correspondientes denuncias administrativas y a ponerlo en conocimiento del Servicio de Inspección Pesquera, que se hicieron cargo de la aprehensión de la mercancía, traslado y depósito a dependencias frigoríficas para su posterior destrucción.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de garantizar la trazabilidad de los productos destinados al consumo humano, así como el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias en su transporte, con el objetivo de velar y garantizar la salud pública y el comercio irregular.