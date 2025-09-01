Intervienen 116 garrafas de gasolina en una furgoneta en El Puerto (Cádiz)

Archivo - Vehículo de la Policía Local de El Puerto en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Puerto de Santa María ha intervenido una furgoneta cargada con 116 garrafas de gasolina en el marco del dispositivo especial de seguridad durante el último fin de semana de agosto en la localidad.

En una nota, el Ayuntamiento de El Puerto ha explicado que los hechos se produjeron este pasado domingo, cuando los agentes locales pararon una furgoneta, hallando las petacas de combustible en su interior. Ante esto, se solicitó la presencia de la Policía Nacional para hacerse cargo del material incautado.

El teniente de alcalde de Seguridad en el Ayuntamiento de El Puerto, Jesús Garay, ha aseverado que el refuerzo policial es "un mensaje claro contra el narcotráfico y contra las denominadas guarderías que operan en la Bahía de Cádiz", dejando claro que El Puerto "trabaja con todos sus efectivos" en colaboración con la Policía Nacional para "no ser refugio de estas prácticas ilícitas y desmantelar sus estructuras logísticas".

Además de esta intervención, el sábado 30 de agosto un agente de la Policía Local resultó herido, sin revestir gravedad, durante una reyerta en el Centro Comercial de Vistahermosa.

En el ámbito del tráfico, la Policía Local ha interpuesto el fin de semana un total de 269 denuncias, 215 de ellas por infracciones al Reglamento General de Circulación y 54 por vulnerar otras normas de la DGT. Asimismo, se levantaron tres actas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana y 13 por incumplimiento de ordenanzas municipales.

El operativo policial se ha reformado en zonas de mayor concentración de personas, como la Plaza de Toros, la Plaza del Castillo, el centro histórico, Valdelagrana y Puerto Sherry y su entorno.

También se intensificó la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la prohibición del botellón, con sanciones a quienes consumieron alcohol en la vía pública, recordando el Ayuntamiento que esta práctica está completamente prohibida por sus efectos negativos sobre la convivencia, la seguridad y la limpieza urbana.