Intervienen más de 400 kilos de hachís en una "narcoguardería" en una vivienda abandonada de Algeciras (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras (Cádiz) han llevado a cabo la incautación de más de 400 kilos de hachís hallados en el interior de una vivienda abandonada en la barriada Padre Flores de la localidad que era utilizada como "narcoguardería".

Fruto de las investigaciones desarrolladas tras el hallazgo, se ha logrado detener a una persona vinculada con los hechos, la cual pasó a disposición judicial la mañana del 27 de agosto, ha indicado la Policía en una nota.

La organización criminal que se encontraba detrás de la introducción en el país de dicha sustancia, empleaba la vivienda como lugar de ocultamiento, con el fin de eludir el control policial e impedir la identificación de los responsables. En el interior del inmueble fueron localizados diez fardos de hachís, que quedaron intervenidos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Esta incautación se enmarca dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar y se suma a otras operaciones desarrolladas recientemente por la Policía Nacional en la zona.

Dichas actuaciones han permitido anticiparse a varios intentos de alijo en playas, practicando diversas detenciones y logrando abortar operaciones de introducción de droga mediante embarcaciones rápidas, como ha apuntado la Policía Nacional.

En los últimos años se había constatado la utilización de nuevas rutas de introducción de cocaína y hachís en grandes cantidades, especialmente a través de la costa de Huelva y del río Guadalquivir, en un intento de las organizaciones de diversificar sus puntos de entrada y esquivar la presión policial ejercida en el Campo de Gibraltar.

No obstante, como se ha recordado, la comarca continúa siendo un punto caliente y estratégico para las redes criminales que operan en el Estrecho.