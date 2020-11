Irene García (PSOE): "Si le quitamos la ITI, es el peor presupuesto de la historia para Cádiz de la Junta"

CÁDIZ, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha afirmado sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía que "sin la ITI, son los peores presupuestos de la historia para Cádiz y el peor de Andalucía en volumen de inversión". "Todas las inversiones importantes se sustentan en la ITI, de manera que falta todo aquello que debería contener un borrador de presupuesto para la provincia", ha añadido.

En una nota, García ha manifestado que "no hay plan especial de empleo en las cuentas andaluzas, frente al compromiso del Gobierno de España que sí ha incluido más de 50 millones de euros para combatir el principal problema que tiene la provincia".

"Echamos en falta proyectos, en la ciudad de Cádiz por ejemplo, se han descubierto las cartas y no está Valcárcel porque nunca han creído en ese proyecto", ha añadido Irene García, que ha apuntado que "no hay nada para sectores fundamentales como el aeronáutico, ni una sola actuación a sabiendas de lo que está ocurriendo, donde se tiene reciente el ERE en una empresa del sector auxiliar al que debería de respaldarse desde el Gobierno andaluz".

La dirigente socialista ha advertido de los "recortes en colectivos sociales y asociaciones de mujeres a las que, hace un año que hubo una importante movilización de todas las entidades denunciando los recortes, se les trasladó que había sido un error y que incrementarían las partidas". Además, a juicio de García, "vuelven a mutilar todas las ayudas que tienen como destino a las entidades sociales y asociaciones de mujeres para poder llevar a cabo los programas y actividades de prevención y formación que realizan".

Para la secretaria provincial del PSOE, "se escudan en la crisis sin afrontar la crisis, la utilizan para decir que crecen las partidas porque han tenido un importante apoyo del Gobierno y los fondos europeos, es una obviedad que han recibido un dinero finalista que tienen que destinar a educación y sanidad porque para eso se le ha dado, pero carecen de ambición para tirar de la provincia y recortan todo aquello que les molesta".

"Es un presupuesto con firma de la ultraderecha para acabar con la igualdad de oportunidades", ha subrayado Irene García, que ha apuntado a la "decepción que ha supuesto para los ayuntamientos, a los que olvida, cuando han sido la primera puerta en esta crisis para garantizar los servicios públicos y se eliminan en las cuentas la mayoría de los compromisos adquiridos con los mismos".

Finalmente, García ha afirmado que "no son los presupuestos que necesita esta provincia, no son los presupuestos del 'Juanma lo haría' porque no cumplen en nada".