IU inicia una campaña para exigir a la Junta más de 110 millones que "debe a la provincia" de Cádiz por la Patrica

Publicado 11/02/2020 16:15:56 CET

CÁDIZ, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La formación de IU ha reeditado la campaña para exigir a la Junta de Andalucía el pago de la deuda que mantiene con los ayuntamientos de toda la provincia y del resto de Andalucía con cargo a la Patrica, esto es, la participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concretamente, según el coordinador provincial, Fernando Macías y la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, la Junta debe a la provincia de Cádiz un total de 110.098.737 euros.

"Puede parecer revolucionario, pero lo único que pedimos es el cumplimiento de la ley. No estamos pidiendo intereses de demora como han hecho otros partidos --en alusión al PP antes de entrar en el gobierno--, sino el cumplimiento de la ley", ha afirmado en una nota el coordinador provincial.

Ha insistido en que esta campaña que vuelve a poner en marcha IU como ya hiciera en 2017, pretende ser "muy didáctica, esta campaña no es nueva, es continuada, como ya anunciamos en 2017 y que ha ido incrementándose tanto en cuantía como en importancia".

"IU se conjura para la defensa del municipalismo, entendemos que es nuestra fortaleza principal, pero también entendemos que los ayuntamientos no somos las hermanas pobres del Estado, sino que somos una de las tres patas fundamentales del Estado", ha añadido. Macías ha criticado que "pese a este papel que les reconoce la Constitución, la realidad de los ayuntamientos es el progresivo empobrecimiento, los han metido en una vorágine de burocratización con leyes como la de contratación del sector público, la de reposición o del techo del gasto público que los impide crecer".

El dirigente de IU ha recordado que la ley 6/2010 que nació del Estatuto de Autonomía surgió bajo los principios de "equidad, eficiencia, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional, "pero no se puede tener lealtad cuando se está robando dinero desde instituciones que se creen superiores pero no lo son".

"Hay que cumplir el compromiso legal, nosotros vamos a estudiar todas las posibilidades para que el compromiso se cumpla, no descartamos nada, porque los alcaldes, los concejales de IU estamos hartos, no aguantamos más, los ayuntamientos estamos siendo instituciones pobres y no porque queramos, sino porque están empobrecidos", ha afirmado.

Macías ha apuntado algunos de los datos de esta deuda de la Junta con municipios de la provincia, como Algeciras, cuya cantidad asciende a 8.603.210 euros, "con una problemática que se conoce, ciudad frontera, machacada, con el crecimiento de una fuerza ultraderechista, que podían paliarse si el Ayuntamiento solventara estos problemas".

Asimismo, ha indicado que a Cádiz capital la Junta le debe 8.294.709 euros; Chiclana, 6.898.981 euros; a Jerez, "la ciudad más poblada de la provincia", 16.866.863 euros. Además, ha hecho referencia a Medina Sidonia, del que es alcalde el propio Macías, y a la que debe la Junta 1.298.849 euros, "y teniendo en cuenta que su presupuesto es de 14 millones, esta deuda es un dinero que evitaría que se tuviera que pedir subvenciones a algunos ministerios".

"Esto no se puede seguir aguantando, vamos a salir a la calle, iremos desarrollando la campaña y seremos muy didácticos, para hacerle llegar este asunto a la ciudadanía", ha afirmado Macías.

Según ha anunciado, el primero de los pasos dados por la formación política será la defensa de una proposición en la Diputación Provincial de Cádiz en el pleno de la próxima semana. Así, lo ha explicado la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, que ha defendido el pago de una deuda que permitiría a los ayuntamientos "dotar a los municipios de servicios públicos, poder desarrollar planes especiales de empleo, poner viviendas en régimen de alquiler o mejorar las infraestructuras y el equipamiento público".

Álvarez exigirá en la moción ya registrada en Diputación, que la Junta de Andalucía cumpla en la Ley de Presupuestos con los establecido por la Ley 6/2010 de 11 de junio de la Patrica, dotándola con los 600 millones de euros estipulados, así como que el Gobierno de la Junta consigne en los próximos cuatros años "una dotación económica extraordinaria para la recuperación de lo detraído hasta 2020, que para la provincia de Cádiz es de 110.098.737 euros".

A partir de aquí, mociones en los ayuntamientos, cartelería, charlas explicativas y de nuevo, una campaña continuada en el tiempo que guiará las acciones de IU en la provincia en defensa del pago de unas cantidades que "tienen respaldo legislativo".