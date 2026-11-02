IU Jerez (Cádiz) solicita la retirada de suelos de caucho de parques infantiles tras los informes de toxicidad

Imagen de archivo. - IU

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida ha solicitado al Ayuntamiento de Jerez un plan de retirada de los suelos de caucho y neumático reciclado de los parques infantiles, los espacios deportivos y de los centros escolares, tras los últimos informes realizados por Ecologistas en Acción que demuestran la evidencia científica de que estos pavimentos contienen una mezcla compleja de tóxicos que liberan sustancias que interfieren en el sistema hormonal y afectan al desarrollo neurológico e inmunitario de la infancia.

IU se ha hecho eco así de las advertencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Campaña Parques con Salud, impulsada por Ecologistas en Acción, que plantea la necesidad de sustituir estos pavimentos por alternativas más seguras, tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, la formación de izquierdas ha solicitado al gobierno local que se realice un mapeo tanto de los parques infantiles como de los espacios deportivos y patios escolares para concretar y contabilizar en cuántos de ellos se encuentra este tipo de pavimento con el fin de diseñar un plan de retirada inmediata y sustituirlos por alternativas que atiendan a la seguridad y a la salud pública.

Si bien, ya existe una normativa europea que exige su prohibición el 17 de octubre de 2031, IU considera que ante estos últimos informes "es fundamental" comenzar su sustitución lo antes posible.

Por ello, La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jerez Violeta Márquez, ha asegurado "no comprender como existiendo ya una normativa a largo plazo" de la prohibición del uso de estos materiales, "el Ayuntamiento ha continuado instalando parques infantiles y zonas deportivas con suelos de caucho como pueden ser el complejo de Villas del Este, que es de hace apenas dos años, o el parque infantil Renfurbis inaugurado hace poco más de un año".

En este sentido, Márquez ha defendido que "sin necesidad de crear alarmismo, creemos que es fundamental poder actuar cuanto antes y no esperar hasta 2031 dilatando el problema en el tiempo" porque "mientras tanto estamos expuestos a un riesgo evitable tras demostrarse que estos suelos ponen en peligro la salud pública que afecta directamente al desarrollo neurológico e inmunitario de los niños".

La edil de IU reivindica que "los parques infantiles, las zonas deportivas y los patios escolares sean sitios seguros, saludables y accesibles para que los niños y las niñas puedan jugar y disfrutar al aire libre con todas las garantías posibles".

Ademas, Márquez defiende que "el mapeo podría servir como oportunidad también para analizar en cuántos parques se necesita más sombreado, ya que en muchos de ellos difícilmente se encuentra sombra".