La Junta presenta un presupuesto para la provincia de Cádiz en 2027 de 594 millones, un 11% más que el año anterior

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno acompañado por la alcaldesa de Jerez y Antonio Sanz en las instalaciones del Centro de Salud Esperanza de la Yedra, inaugurado el pasado verano. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2027 para la provincia de Cádiz contemplan una inversión que se eleva hasta los 594 millones de euros (594.033.315), frente a los 534 millones del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 11,23% y de hasta un 179,8% con respecto al de 2019.

Según ha destacado en una nota la Junta, en la provincia la sanidad constituye uno de los principales ámbitos de actuación de los Presupuestos de 2027, con "especial relevancia" en el impulso al nuevo Hospital de Cádiz, para el que se consignan nueve millones de euros que permitirán iniciar la redacción del proyecto y la dirección de las obras, garantizando el desarrollo de esta primera fase de planificación por importe total de 50 millones de euros, ha explicado.

Además, se invertirán 32,5 millones de euros para equipamiento, obras de construcción y trabajos técnicos para los centros de salud del Mentidero en Cádiz, La Bajadilla en Algeciras, Vejer, Rota y Barbate.

La Junta ha señalado que la dotación presupuestaria para el año que viene permitirá mantener el ritmo de inversiones en infraestructuras sanitarias alcanzado en los últimos años y seguir mejorando la red sanitaria pública en la provincia. Así, figuran los trabajos técnicos para la puesta en marcha de la Clínica del Dolor del Hospital San Carlos, las actuaciones de inversión en el Hospital Universitario Puerta del Mar, la nueva UCI del Hospital de Puerto Real y la reforma integral de las áreas de paritorios y neonatología del Hospital de Jerez.

Además, se impulsará el desarrollo de la Comunidad Terapéutica y de Salud Mental en el Campo de Gibraltar, junto con la planificación de nuevos centros de salud, como los de Algeciras Norte, Arcos de la Frontera y Jerez Norte, ha destacado la Junta, que ha indicado que la planificación sanitaria incluye también los nuevos consultorios de Santa Margarita en La Línea de la Concepción, y Ubrique, además de la implantación de cirugía mayor en el centro de salud Esperanza de la Yedra en Jerez de la Frontera.

Por su parte, en seguridad y emergencias se contemplan otros 50.000 euros para la modernización y el mantenimiento de las sedes y los medios de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, así como 100.000 euros para la reforma y adecuación del subcentro de Ubrique de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

En materia de Justicia, el presupuesto andaluz destinado a personal crece un 4,85%, hasta los 440,8 millones de euros, para profundizar en la equiparación salarial de los funcionarios en Andalucía con los de las otras regiones y se contemplan 28,4 millones a infraestructuras judiciales, entre las que han destacado las de Cádiz, Algeciras o Jerez.

VIVIENDA

En materia de Vivienda en la provincia de Cádiz habrá recursos para partidas por valor de 48.444.514 euros para rehabilitación y regeneración urbana, 9.844.683 euros vinculados a la regeneración urbana, 1.975.565 euros para ayudas a la rehabilitación con financiación estatal, 8.463.465 euros para el fomento del parque de vivienda protegida o 2.564.369 euros para ayudas al alquiler destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, en cuanto actuaciones concretas la Junta ha señalado que se incluyen 600.000 euros para el desarrollo de suelo en Jerez de la Frontera y otros 600.000 euros para el Jarillo de Barbate.

Por su parte, en Educación la planificación recoge proyectos en Chipiona, Puerto Real, Jerez de la Frontera y Algeciras, destinados a ampliar la oferta educativa y mejorar las instalaciones de los centros. Así, contempla la culminación del CEIP Los Argonautas con un presupuesto total de 3.700.962 euros y la ampliación de espacios del IES Lola Flores por más de tres millones de euros. En Puerto Real se contempla la ampliación de espacios para implantar ciclos formativos de Formación Profesional en el IES Virgen del Carmen, con un importe de 8,3 millones de euros y en Algeciras la segunda fase del Conservatorio Superior de Música Paco de Lucía.

Respecto a Empleo, la provincia de Cádiz modernizará diez oficinas del SAE por importe total de 4.256.796 millones de euros en Alcalá de los Gazules, Algodonales, Villamartín, Benalup-Casas Viejas, Jimena de la Frontera, Paterna de Rivera, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera su oficina de Madre de Dios por casi 900.000 euros, la reforma integral por un millón de euros en El Puerto de Santa María y en Cádiz capital, en la oficina de la avenida de Portugal.

A estas actuaciones se suma el Centro de Formación Aeroespacial de Jerez, con un importe total consignado de 7.690.547 euros, así como 287.612 euros para intervenir en la cubierta del CFPE Punta Europa de Algeciras, según ha destacado la Junta.

Por otra parte, en infraestructuras hidráulicas el presupuesto destina entre las partidas 21,5 millones de euros para actuaciones de emergencia en el dominio público hidráulico de las cuencas en la provincia de Cádiz, mientras que en el Campo de Gibraltar se contemplan 4,5 millones de euros para la reparación de daños en el sistema de explotación para obras en la presa de Guadarranque.

Además, refleja el presupuesto 1,7 millones de euros para la renaturalización del río Palmones en Los Barrios, 1,3 millones para las obras de la fase II de La Peruela, 822.773 euros para la rehabilitación integral destinada al aprovechamiento de pozos del canal de Guadarranque y 523.340 euros para las obras de agrupación de vertidos y la estación depuradora de aguas residuales de Setenil de las Bodegas.

La Universidad de Cádiz contará con 141.724.423 euros de financiación conforme al modelo previsto para el sistema universitario público andaluz. En el Campo de Gibraltar se contemplan, además, 427.210 euros para la Fundación Campus Científico Tecnológico de Algeciras y 77.976 euros para el Centro Campo de Gibraltar-Algeciras, a lo que se añaden 150.909 euros para el centro de la UNED, según ha apuntado la Junta.

La Junta ha indicado que Fomento también concentra buena parte de la inversión presupuestaria en la provincia, señalando entre las actuaciones más destacadas el desdoblamiento de la A-491 en Rota, un tramo de 5,8 kilómetros que cuenta con un coste total de 40 millones de euros, de los que 19,2 millones corresponden a la anualidad prevista para 2027.

Además, se actuará en la A-405, entre Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera para mejorar la seguridad vial con un coste total de 4,5 millones, de los que 3,6 millones corresponden a este presupuesto. También contempla actuaciones en la A-383 en el polígono de El Zabal en La Línea de la Concepción, con un coste total de 1,7 millones y una anualidad de 300.000 euros.

La A-480, entre Jerez y Sanlúcar de Barrameda, para la reconstrucción del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 10 y 18, fase 1 como tramo de pruebas, recoge 2,5 millones de euros, mientras que en el proyecto de continuación de la autovía en el tramo Arcos-Bornos se destinan 500.000 euros y en Alcalá del Valle 3,1 millones de euros para un nuevo viaducto.

En el ámbito portuario entre las inversiones previstas destacan los 1.381.849 euros para reparar el dique exento del puerto de Bonanza en Sanlúcar, 629.025 euros para el dragado de mantenimiento del calado de Conil y 385.000 euros para la adquisición de un travel para el puerto de Chipiona. Por último, se incluyen cuatro millones de euros para el inicio de la segunda y tercera fase del área logística de la Bahía de Algeciras.

En Cultura, en Cádiz capital se contemplan 1.951.577 euros para la rehabilitación del Teatro Romano, así como 1.065.223 euros para actuaciones de reparación, mejora y eficiencia energética en el Balneario de La Palma, mientras que en Jerez de la Frontera se destinan 2.280.020 euros para la finalización de las obras del Museo del Flamenco de Andalucía.