Pacientes de La Línea de la Concepción (Cádiz) participan en una jornada educativa y práctica sobre suelo pélvico

Pacientes de La Línea de la Concepción en una jornada educativa y práctica sobre el suelo pélvico - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz, ha desarrollado una jornada dedicada a los cuidados del suelo pélvico con usuarios del municipio de la Línea de la Concepción.

La actividad se ha desarrollado con una sesión educativa y otra práctica con ejercicios para aprender a cuidar y fortalecer esta musculatura tan importante, como ha indicado la Junta en una nota.

La jornada formativa se ha llevado a cabo en el Centro Coordinadora Despierta de La Línea por parte de los tres enfermeros especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, junto con la fisioterapeuta de Atención Primaria de esta Área Sanitaria.

Los profesionales han puesto el foco en la importancia de cuidar el suelo pélvico, tanto en mujeres como en hombres, desmontando mitos y promoviendo hábitos saludables, la prevención y el reconocimiento de síntomas que requieren atención profesional.

El personal sanitario ya había impartido talleres similares en el Centro de Participación Activa El Junquillo y en el Ceper Almadraba, aunque esta vez ha sido la primera en la que se ha contado con todo el equipo de profesionales al completo.

Como se ha señalado, esto permite poner en valor la labor de la Enfermería Familiar y Comunitaria en la promoción de la salud y la prevención, así como la importancia del trabajo coordinado con el Servicio de Fisioterapia de Atención Primaria para ofrecer una atención integral, cercana y centrada en las personas.