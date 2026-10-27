El Festival de Música Española de Cádiz invita a descubrir nuevos talentos musicales en espacios patrimoniales

Archivo - Tito Ramírez y los Verdaderos Reales, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 24 Festival de Cádiz de Música Española vuelve a llenar la capital del 13 al 23 de noviembre con una programación que invita a descubrir nuevas voces, escuchar propuestas musicales contemporáneas y recorrer distintos espacios patrimoniales de la ciudad a través de la música.

El certamen, organizado por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ofrecerá un programa que propone proyectos de creación contemporánea que exploran nuevos caminos entre la tradición y los lenguajes actuales, como ha indicado la Junta en una nota.

La música de cámara, el jazz, el flamenco y la electrónica experimental convivirán en la propuesta que ofrece el festival para descubrir distintas formas de escuchar y entender la música española y andaluza.

En esta línea se ha diseñado la programación en colaboración con la Universidad de Cádiz, a través de Campus Rock, incorpora dos conciertos al Edificio Constitución 1812.

Por una parte, en la jornada inaugural del festival el 13 de noviembre invita a bailar con Tito Ramírez y los Verdaderos Reales, que presentarán 'Sonido conquistador'. El músico granadino propone un recorrido por los ritmos tropicales y las músicas de ida y vuelta entre América y España. El mambo, el cha-cha-chá, el boogaloo, el latin soul, la rumba y la cumbia se combinan en una propuesta que recupera los sonidos de baile de los años cincuenta y sesenta desde una perspectiva contemporánea.

Con su característica estética y el acompañamiento de su banda, Tito Ramírez traslada al directo un universo musical que conecta distintas tradiciones y culturas a través del ritmo.

Al día siguiente será el turno de Pinocho Detective con 'La desilusión intacta', un trabajo musical gestado durante el confinamiento que combina ironía, sensibilidad y una particular mirada optimista sobre la adversidad. Se trata del sexto disco de estudio de la banda sevillana que lidera Fran Pedrosa, y propone pop en castellano con cuidadas letras, arreglos y melodías, al margen de las tendencias dominantes.

Su sexto trabajo discográfico reúne nueve canciones concebidas inicialmente durante el confinamiento, en las que la incertidumbre y la melancolía se transforman en un ejercicio de introspección.

Ambas actuaciones, a las 22,00 horas, forman parte de la programación que conecta el festival con las músicas actuales y el público universitario.

El jazz contará con dos propuestas que exploran diferentes aproximaciones al género. Por una parte, el domingo 15 de noviembre, a las 19,00 horas, el Teatro del Títere La Tía Norica recibirá a Cuarteto Fuerte, que presentará 'De lo recreativo y lo fúnebre', su tercer álbum de estudio.

La formación, integrada por Álvaro Vieito a la guitarra, Juan Miguel Martín al bajo y la composición, Gustavo Díaz al saxo alto y Javier del Barco a la batería, plantea un acercamiento libre y experimental al jazz, en el que la improvisación sirve para construir un discurso musical de gran intensidad expresiva. La propuesta apuesta por la escucha entre los músicos y por una interpretación instrumental que transmite emociones sin necesidad de palabras.

Una semana después, el domingo 22 de noviembre, a las 18,00 horas, será el turno de Lucía Rey Quartet, que presentará 'Nómadas', trabajo distinguido con el Premio Nacional de Jazz Plataforma Jazz España 2026-2027. La pianista y compositora desarrolla un lenguaje propio en el que el jazz contemporáneo dialoga con el flamenco, la tradición clásica española y las influencias mediterráneas y atlánticas.

Acompañada por Michael Olivera a la batería, Juan Carlos Aracil a la flauta y Ander García al contrabajo, Rey construye una propuesta que combina composición e improvisación y establece conexiones entre distintas culturas musicales. Su trayectoria incluye actuaciones en festivales nacionales e internacionales como Jazzaldia, Jazz Plaza, en Cuba, y Jazz à Vienne, en Francia.

La programación también contará con dos propuestas que exploran nuevas formas de expresión musical. Así, el viernes 20 de noviembre María Rodés presentará 'Lo que me pasa' en el Teatro del Títere La Tía Norica. La artista catalana aborda en este trabajo la obsesión romántica a través de una propuesta que combina canción de autor, electrónica y géneros como la rumba, el flamenco, la bachata o el synthpop.

Al día siguiente, el Gran Teatro Falla recibirá a Rodrigo Cuevas con 'Al pie del llar', un concierto concebido para el ciclo Fronteras del Centro Nacional de Difusión Musical, en el que el artista, Premio Nacional de las Músicas Actuales, se presenta en un formato íntimo, acompañado únicamente por una guitarra española y un piano.

La propuesta de músicas actuales se completa con una nueva edición de Microclima, dedicada a la experimentación sonora y a las conexiones entre la electrónica, el ambient y el drone.

El sábado 14 de noviembre, de 18,00 a 22,00 horas, el Baluarte de la Candelaria reunirá a figuras pioneras como Suso Saiz y Juan Manuel Cidrón junto a artistas de distintas generaciones, como Dalila, Ëgg y el proyecto M/V, formado por María Vergara y Javier Mora.

La jornada propone un encuentro entre trayectorias consolidadas y nuevas vías de investigación sonora, con atmósferas electrónicas, exploraciones rítmicas y propuestas que amplían los límites de la música en directo. La presencia de creadores andaluces de distintos ámbitos y generaciones convierte esta cita en una muestra de la diversidad y vitalidad de la experimentación musical contemporánea.

La entrada será libre hasta completar aforo.