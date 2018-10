IU pide el cese de una edil popular de Algeciras por su presunto hostigamiento al abogado de su exmarido

Publicado 02/08/2018 12:39:57 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo de IU en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) José Luis Alcántara ha pedido el cese "fulminante" de la edil de Educación, Pesca, Medio Ambiente y Alumbrado, Laura Ruiz, en el Consistorio algecireño, tras haber sido llamada a declarar en calidad de detenida por la Policía Nacional por su supuesta relación con la comisión de un delito de hostigamiento del que ha sido víctima el abogado de su exmarido.

En un comunicado, Alcántara ha manifestado que Ruiz "no puede seguir ni un minuto más" representando al pueblo de Algeciras. "La delegada de Educación no puede ser una persona con tanta falta de ética, teniendo en cuenta además que no es la primera vez que esta concejal ha salido en los medios por motivos no precisamente de su gestión como delegada, sino más bien por falta de ética e incumplimientos normativos"

En este sentido, el dirigente de IU insta al alcalde a que cese "inmediatamente a esta concejal por estos hechos, los cuales son completamente incompatibles con representar dignamente a todo un pueblo por lo que además de dimitir, esta señora debe de dejar el acta de concejal y que entre el siguiente de la lista del PP".