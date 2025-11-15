Jerez (Cádiz) ofrece un monólogo y diversas actividades para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia

Jerez ofrece el monólogo 'Te lo dedico' y diversas actividades para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Igualdad y Diversidad de Jerez ofrecerá este jueves 20 de noviembre, a las 18,30 horas en la Sala Compañía, la representación del monólogo 'Te lo dedico', a cargo de la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach. La obra, interpretada por Belén Orihuela, busca fomentar la conciencia social y la igualdad de género, e incluye un coloquio posterior que permitirá al público reflexionar sobre los temas tratados.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la entrada será libre hasta completar aforo, dentro del ciclo 'Las mujeres no somos mercancía. Sin demanda no hay prostitución ni pornografía', con el que el Ayuntamiento conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La programación conmemorativa del 25 de noviembre continuará con diversas actividades orientadas a la prevención de la violencia machista y la promoción de la igualdad. Este lunes 17 de noviembre se instalará en la fachada de la Biblioteca el Lazo Morado, recordando la manifestación del 25 de noviembre que culminará en la Plaza del Banco.

El martes 18 comenzará un Taller de Autodefensa Feminista impartido por Paloma Tosar en la Sala Paúl, con sesiones los días 18 de noviembre y 2, 4 y 9 de diciembre. Al día siguiente, miércoles 19, la Casa de las Mujeres acogerá una sesión de Musicoterapia a cargo de Delia Peña.

Finalmente, el viernes 21 de noviembre, el Consejo Local de las Mujeres y la Delegación de Igualdad organizarán una sesión de sensibilización en el Mercado de Abastos a partir de las 10.30 horas, informando a la ciudadanía sobre la manifestación del martes 25 de noviembre y reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y la prevención de la violencia de género.

IMPULSAR LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Por su parte, el Gobierno de Jerez ha valorado de manera positiva la firma del convenio de colaboración entre el Clúster Tecnológico Nexur Jerez y la asociación Cedown, que permitirá impulsar la inclusión digital y la empleabilidad de personas con síndrome de Down en la Bahía de Cádiz.

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha destacado la importancia del acuerdo para el desarrollo de nuevas tecnologías adaptadas a personas con discapacidad y agradeció la implicación tanto de las empresas asociadas a Nexur como del trabajo de Cedown.

El convenio, suscrito por Francisco Cáliz, presidente de Cedown, y Anthony Lydick Ramos, miembro de la junta directiva de Nexur, tiene como objetivo fomentar la autonomía, capacitación e integración laboral y social de las personas con síndrome de Down mediante el uso de metodologías inclusivas y tecnología avanzada.

Entre las acciones previstas se incluyen prácticas formativas y laborales en empresas tecnológicas, desarrollo de herramientas digitales inclusivas, talleres de capacitación digital, aplicaciones de inteligencia artificial para personalizar materiales educativos y proyectos de investigación aplicada en tecnología inclusiva y teleasistencia.