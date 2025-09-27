Jerez revierte la concesión y recupera la parcela y el edificio del Centro de Mayores de la Fundación Paz y Aflicción

Imagen de la parcela que recupera el Ayuntamienton de Jerez de la Frontera cedida a la Fundación Paz y Aflicción. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha dado luz verde al inicio del procedimiento de extinción de la concesión administrativa que hace 23 años se hizo a favor de la Fundación Paz y Aflicción, que comprende una parcela de 2.000 metros cuadrados situada en la prolongación de la calle Pizarro-Avenida de Los Marianistas, para la construcción y explotación de un Centro de Personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna.

La extinción de la concesión supone la reversión al Ayuntamiento de estos terrenos y del citado edificio, que cuenta con una superficie construida de 625,57 metros cuadrados, y que se encuentra en estado de abandono y deterioro desde hace años, según una nota del Ayuntamiento.

El primer teniente de alcaldesa y delegado de Patrimonio, Agustín Muñoz, ha explicado que el objetivo de este acuerdo, que incluye el inicio de expediente de la extinción de la concesión y su reversión al Ayuntamiento, "es recuperar el uso de estos terrenos y del equipamiento, que se encuentra inactivo y abandonado y en avanzado estado de deterioro desde hace años a causa de los numerosos actos vandálicos, conatos de incendios y casos de ocupaciones -algunas de ellas para el consumo de sustancias estupefacientes - , que han sido objeto de numerosas demandas ciudadanas, vecinales y sociales que alertaban de la peligrosidad e insalubridad que generaban en la zona".

Según un informe reciente del Servicio de Patrimonio, elaborado tras la inspección del inmueble, "resulta evidente que el concesionario ha cometido infracciones calificadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como muy graves", ha subrayado Agustín Muñoz.

Por un lado, ha mantenido sin actividad la concesión administrativa desde al menos 2019 y, por otro, no ha prestado la debida diligencia y cuidado en el mantenimiento y conservación del edificio y de las instalaciones, "por lo que resulta procedente iniciar el presente expediente para la extinción de la concesión administrativa".

Como ha recordado el primer teniente de alcaldesa, esta concesión administrativa a favor de Paz y Aflicción, que tenía un plazo de 50 años, fue aprobada por el Pleno en septiembre de 2002, y se formalizó mediante el correspondiente contrato un mes después, con un periodo de vigencia de 50 años.

Si bien el Centro de Mayores llegó a construirse, al poco tiempo de su apertura fue abandonado, siendo desde entonces objeto de innumerables actos vandálicos.

Ya en el año 2019, concretamente en el mes de julio, la Fundación comunicó al Ayuntamiento por escrito que no estaba interesada en continuar con la explotación de la concesión administrativa, si bien, ya había acordado previamente, en octubre de 2017, solicitar formalmente la extinción de la misma.

En ese mismo escrito la Fundación autorizaba al Consistorio para que pudiera tomar posesión del edificio para evitar que se siguieran produciendo actos vandálicos, así como posibilitar la ejecución de medidas de seguridad que frenasen su progresivo deterioro.

A pesar de las actuaciones realizadas tanto en el exterior de la parcela (colocación de un cerramiento) como en el propio edificio para evitar el acceso de terceras personas, se siguieron produciendo episodios de vandalización.

Actualmente, el edificio está libre de ocupaciones y no tiene actividad alguna, como se ha constatado en la inspección del Servicio de Patrimonio en julio.

Igualmente, se ha comprobado que su estado actual es de completo abandono, careciendo de toda la carpintería de aluminio y de vidrios, y de todo tipo de instalaciones, electricidad o abastecimiento de agua, y tampoco cuenta con ningún elemento sanitario en los aseos. El alicatado de los aseos ha sido vandalizado para tener acceso a las instalaciones y la solería no existe o se encuentra en muy mal estado.