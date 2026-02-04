Jimena (Cádiz) se encuentra "totalmente aislada" y los "únicos" vehículos que han podido acceder son de la UME

Uno de los puentes en Jimena a punto de ser inundado por el cauce del río. - AYUNTAMIENTO DE JIMENA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Jimena de la Frontera (Cádiz), Fran Gómez, ha señalado que todas las vías de comunicación por tierra están cortadas, "es decir, el municipio entero se encuentra totalmente aislado y los únicos vehículos que han podido pasar han sido de la UME, que se encuentran en el municipio prestando la ayuda necesaria".

En declaraciones a los periodistas, el alcalde ha afirmado que la situación es "bastante complicada", con lluvias persistentes que "no han parado desde esta madrugada y vientos moderados con rachas fuertes que es están causando bastantes destrozos, principalmente en el casco urbano o en la arboleda cerca de lo que son las carreteras". Además, ha añadido que tienen los dos ríos --Hozgarganta y Guadiaro-- "con un desbordamiento enorme".

En cuanto a la situación de personas desalojadas, ha apuntado que actualmente son 47, de las cuales cuatro han sido realojadas en infraestructuras del Ayuntamiento. Además, se ha producido algún rescate en curso en la zona de Marchenilla y hay "unas 30 personas todavía aisladas en zonas rurales con las que el ayuntamiento está en contacto de forma permanente".

Finalmente, el alcalde ha lanzado un mensaje a todos los vecinos del municipio para "que sigan extremando las medidas de precaución y sobre todo, que sigan de forma estricta lo que son las informaciones por parte de los servicios de emergencia del propio Ayuntamiento".