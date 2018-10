Jiménez Barrios acusa al PP de "ensuciar la política" con el caso de Santana Motor

Publicado 24/09/2018 16:24:45 CET

PUERTO REAL (CÁDIZ), 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, tras recordar que el caso de Santa Motor es de 2008, ha acusado al PP de "ensuciar la política porque tiene que buscar algo que le justifique su existencia en Andalucía".

En declaraciones a los periodistas, Jiménez Barrios ha recordado que "ya hubo una resolución del Tribunal de Cuentas de España en la que manifiesta que no hay menoscabo de fondos públicos". Además, tras incidir en que se trata de un asunto de 2008, ha afirmado que "intentar involucrar a miembros del actual Gobierno no es más que una estrategia del PP que no engaña a nadie".

"No hay manera de encontrar ninguna iniciativa pública del PP que mejore la vida y las condiciones de los ciudadanos, solo se dedica a estas cuestiones", ha añadido el vicepresidente de la Junta, que ha añadido que "vamos a ver si rectifica cuando conozca la resolución del Tribunal de Cuentas, que ya se posicionó al respecto".

Finalmente, Jiménez Barrios ha manifestado que "el PP no encuentra otra salida y vuelve a repetir algo que nunca le ha dado rendimiento. Su única política siempre ha sido intentar enfangar el campo de juego y nunca le ha dado rendimiento".

Cabe recordar que la secretaria general del PP-A, Loles López, este domingo pidió explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por las "irregularidades" en la gestión de la Junta de Andalucía en la empresa Santana Motor recogidas en un atestado del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que abrió una investigación en 2015 para investigar la concesión de préstamos a esta empresa jiennense.