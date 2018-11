Jiménez Barrios llama "locuaz" a Casado y le pide que cese a Cospedal y que desmienta el asunto de Imbroda en Málaga

Publicado 02/11/2018 14:35:30 CET

El vicepresidente de la Junta y candidato a las elecciones andaluzas por la provincia de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado que con lo "locuaz" que es el presidente del PP, Pablo Casado, "se ha quedado mudo". Así le ha pedido, "si quiere ser creíble, que no lo es", que cese a la exministra María Dolores de Cospedal, así como que desmienta, con pruebas", el "intento de compra de un contrincante político", en referencia a Javier Imbroda y Ciudadanos (Cs) en Málaga.

En declaraciones a los periodistas, Jiménez Barrios ha acusado a Casado de tener "puños de hierro pero mandíbula de cristal", de ser "muy duro cuando se trata del contrario y débil cuando se trata de los propio".

"No se entiende, si quiere ser creíble, que no lo es, por qué no explica lo que ocurre en las filas del PP", ha añadido antes de afirmar que "si tan duro ha parecido ser aliándose con el aznarismo más puro, por qué no da una respuesta diciendo, para ganar credibilidad, que en el día de hoy cesa Cospedal".

Además, Jiménez Barrios ha afirmado que "tiene que desmentir categóricamente, y dar las pruebas para ello, que no se ha producido el intento de compra de un contrincante político". "Siempre han usado la crispación como elemento de confrontación política y cuando les toca se esconden", ha aseverado el dirigente socialista, que ha insistido en que "son muy rápidos a la hora de meterse con Andalucía y muy débiles a la hora de analizar lo que pasa en sus filas".