José Quevedo 'Bolita' celebra en Jerez (Cádiz) sus 30 años en la música: "El flamenco es pura fusión"

El guitarrista, compositor y productor presenta, dentro de 'Noches de Bohemia' el 20 de julio, su espectáculo 'Caótico Bolita Big Band'

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 May. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista, compositor y productor jerezano José Quevedo 'Bolita' celebra el próximo 20 de julio en su tierra natal, dentro del ciclo 'Noches de Bohemia' del II festival 'Caló Flamenco a la Fiesta de la Bulería' en el Alcázar, sus 30 años en la música con el espectáculo 'Caótico Bolita Big Band', con doce artistas en escena y la colaboración especial de Miguel Poveda.

Según un comunicado, 'Caótico Bolita Big Band' representa el minucioso y milimetrado desorden en el que fue concebido este disco de 'Bolita', quien en tres décadas en la música ha trabajado codo con codo con artistas como Miguel Poveda, Marina Heredia o Argentina. Este espectáculo, Giraldillo al Diálogo con Otras Músicas en la pasada Bienal de Sevilla --galardón que le será entregado el próximo 23 de mayo en la capital andaluza--, es sinónimo de la perfecta y metódica sincronía de todos y cada uno de sus componentes.

Este guitarrista, reclamado por los primeros nombres del flamenco actual, comenzó su andadura con los maestros José Luis Balao, Manuel Lozano 'El Carbonero' y José Ángel Lupión, aprendiendo a los 14 años las bases de lo que sería y es su motor de vida.

Esta propuesta, que tiene como germen la heterogeneidad de ritmos, de sonidos e instrumentos, cuenta en el elenco con los arreglos musicales de José Carra, el contrabajo de Pablo Martín Caminero, la percusión de Paquito González, el cante de Miguel Ángel Soto Peña 'Londro', y las palmas de Carlos Grilo. Además, a diferencia del pasado Festival de Jerez en el que también pudo disfrutarse este trabajo de 'Bolita', en esta ocasión subirá al escenario una 'big band' compuesta por ocho músicos de viento.

Así, el propio artista ha señalado que en 'Noche de Bohemia' ofrecerá la versión original de cómo fue concebido 'Caótico Bolita Big Band', estrenado en la Bienal de Flamenco de Sevilla el pasado septiembre, al tiempo que ha señalado que "aunque juegue en casa y eso siempre signifique más responsabilidad, se prepara el concierto con tranquilidad".

"Es un espectáculo que ya va un poco rodado, pues hasta lo hemos hecho en la Bienal de Holanda con una big band de allí, y esa es un poco la idea, hacer encuentros con músicos de otras ciudades y sonoridades, y entonces no tienes la tensión e inquietud de un estreno. Y es que aparte voy con unos musicazos y eso te da tranquilidad", ha explicado.

Sobre cómo han influido los arreglos musicales de José Carra en el proyecto, 'Bolita' ha apuntado que "han venido como anillo al dedo", porque "nos hemos entendido muy bien, ya habíamos colaborado en proyectos anteriores, con Argentina o con el propio Miguel Poveda. Me fui a Málaga a trabajar con él y en seguida nos entendimos. Ha sido un regalo tener a José Carra aquí", ha manifestado.

La big band contará en esta ocasión con ocho metales (Tete Leal; Enrique Oliver; Francisco Latino; Voro García; Fede Crespo; Pepe Zaragoza; Paco Soler; y Víctor Colomer) más el contrabajo de Pablo Martín Caminero, la percusión de Paquito González, el cante de Miguel Soto El Londro, y Carlos Grilo a las palmas.

Preguntado por cómo se desenvuelve con doce músicos a sus espaldas, el guitarrista ha indicado: "A veces lo comparo con un reloj suizo de cuerda, que lo ves abierto y dices, madre mía, cómo puede funcionar esto así, cómo encaja todo, con la de cacharritos, tuercas y tornillitos que hay ahí dentro. Pero bueno, encaja porque está bien puesto. Y en este caso, encaja todo porque son grandísimos músicos con los que es muy fácil trabajar", asegura.

Y ha añadido que suben al escenario y "se lo pasan de muerte". "Nos divertimos muchísimo y esa es otra de las historias que tiene este espectáculo. Hay un punto para la improvisación muy grande, aunque haya arreglos muy cerrados, con medidas concretas y muy bien escritos. Pero una de las cosas que hacen que cada concierto sea diferente es que siempre liberamos un poco la tensión dejándonos llevar".

Sobre le contenido de 'Caótico', que cuenta con una versión de 'The Maids of Cádiz' de Miles Davis, José Quevedo ha asegurado que "fue el germen del proyecto". "Cayó en mis manos un disco con muchos años, el Sketches of Spain, al que Miles Davis llega por su atracción a los sonidos de las cornetas y tambores de la Semana Santa española, y ese tema en concreto, 'The Maids of Cádiz', viene de un compositor romántico francés del siglo XIX, Léo Delibes, que lo rescata Miles Davis y Gil Evans lo arregla para big band. Yo cuando lo oigo veo que hay un camino interesante por ahondar", ha detallado.

En relación a su transformación en trabajo discográfico, el artista ha señalado que no sabe si hacerlo en estudio o esperar a tener varios directos y "pillarlo de los directos". "Es que el espíritu que esto tiene en directo no lo tiene en estudio. Es la magia del proyecto. Uno se mete con la lupa y son muchos músicos, muchas cosas, y me tengo que poner un poco menos mijita de lo que me pongo y no pasar tanto la lija. Tengo que quitarme un poco de lo alto tanto perfeccionismo. Si Dios quiere, espero que haya disco en directo", ha enfatizado.

Además, 'Bolita' se ha referido también al flamenco fusión porque "el flamenco, si nos ponemos a filosofar fuerte, es pura fusión", ha apuntado, al tiempo que ha dicho que "eso de la pureza se lo han inventado cuatro porque el flamenco es pura fusión de las músicas sefardíes, andalusíes, árabes, etcétera".

"Hay de todo como en botica, cosas bien hechas, y bien hechas están, aunque suenen más o menos flamenco. Depende de lo que uno quiera consumir. Está todo tan globalizado que puedes escuchar a Agujetas y, si no, puedes ponerte Ketama", ha manifestado, para añadir: "Si es que ya Marchena y toda esta gente innovaban. Si es que, por ejemplo, Pedro Iturralde en los años 60 ya tocaba por soleá. Al final, nos rasgamos las vestiduras ahora cuando hace 60 ó 70 años ya se hacían estas fusiones".

Por último, el artista jerezano ha explicado que ahora está grabando con Marina Heredia, pero produce también a Argentina o Miguel Poveda. "No he buscado nada, todo ha ido surgiendo, te llama uno, el otro, y es muy difícil decir que no a artistas de este calibre, y que encima confíen en ti y les guste lo que haces. Siempre digo lo mismo, voy tirando del hilo y algún día se acabará, pero mientras no se acabe a mí no me pesa, me gusta esto más que comer con los dedos".

"El secreto no es otro que el trabajo. Lo del duende es muy bonito, pero es mentira todo. Currar, currar, currar, y más currar. Y todo el tiempo es poco", ha concluido el también compositor y productor jerezano.