Juanma Moreno: "Votar al PP significa progreso, bienestar y fortaleza de futuro"

Publicado 24/05/2019 15:50:14 CET

TARIFA (CÁDIZ), 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho en Tarifa (Cádiz) un balance de la campaña a estas elecciones municipales y europeas del domingo, de la que ha dicho que ha sido "propositiva, ilusionante y esperanzadora". Asimismo, ha pedido el voto porque "votar al PP significa progreso, bienestar y fortaleza de futuro para nuestra tierra".

"Si queremos que el cambio de Andalucía se consolide necesitamos aliados en los ayuntamientos y en el Parlamento europeo, porque son decisiones que van afectar claramente a la calidad de vida, al progreso y al bienestar de todas de todos los andaluces", ha recalcado Moreno, que ha animado a "llenar las urnas de ilusión, futuro y progreso en un momento histórico para evitar gobiernos socialistas, porque administración pública que gestiona el PSOE, administración pública que la deja temblando".

El líder andaluz del PP ha recordado "los 40 años" de socialismo en la Junta en los que el PSOE "no ha bajado nunca ni un euro los impuestos a los andaluces mientras tapaba con toneladas de propaganda socialista a los 500.000 andaluces en listas de espera sanitaria o decía que no a entidades sociales, a una ambulancia o a un centro de salud, cuando se le debía a la Junta 4.6000 millones de euros, por parte de acreedores, y el PSOE no ha movido ni un dedo para que todas esas deudas se pagaran".

Igualmente, ha recordado que en la provincia de Cádiz, en referencia a la ITI, "el porcentaje de ejecución prometido por el anterior gobierno socialista no ha llegado ni al 19 por ciento y sólo se ha certificado el dos por ciento del total ejecutado", añadiendo que "de los 42 millones programados de los fondos europeos no se ha programado ningún proyecto hasta la fecha", y lamentando que esa sea "la gestión de los gobiernos socialistas".