La Junta destaca que el Hospital Punta de Europa de Algeciras (Cádiz) cuenta con 40 médicos más que en 2018

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la Comisión del Parlamento de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este jueves en la comisión de sanidad del Parlamento de Andalucía que la plantilla del Hospital Universitario Punta Europa en Algeciras (Cádiz) ha experimentado un crecimiento "del 13% desde el año 2018", contando en la actualidad con 40 especialistas más que cuando se inició la gestión del actual gobierno de Juanma Moreno.

Son los datos que ha facilitado Sanz a Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, que le ha solicitado la evaluación y "consideración" de este hospital como zona de difícil cobertura para poder así incentivar la contratación ante la falta de personal. Para Nieto, los criterios actuales "como mínimo, no son los adecuados" y ha animado al consejero a no hablar "con los cuatro pelotas" sino con los "médicos sobrecargados" de dicho hospital.

El consejero ha detallado que la plantilla del hospital estaba compuesta en 2018 por 1.561 profesionales, de los cuales 240 eran médicos. Así que, ha continuado, "en 2025 son ya 1.761 profesionales, de los que 280 son médicos, es decir 40 especialistas más" que al inicio de la primera legislatura del PP en la Junta de Andalucía. Es por eso que ha asegurado sobre la situación del hospital algecireño que la dotación de personal de este centro "ha mejorado con este Gobierno a tenor de los datos del Servicio Andaluz de Salud".

En este sentido, Antonio Sanz ha asegurado que la plantilla del centro de este hospital se encuentra "cubierta conforme a la planificación autorizada" y ha anunciado que se ha iniciado así también la contratación de siete facultativos "altamente cualificados" en las áreas de anestesia, digestivo, pediatría, medicina física y rehabilitación y radiodiagnóstico.

Además, ha subrayado que el Hospital Punta de Europa ha puesto en marcha "un catálogo de medidas para paliar las dificultades de contratación por si fuese preciso". Así, se está realizando una campaña de captación de talento para los facultativos extracomunitarios que ya cuentan con la homologación oficial del título de especialista, y se están llevando a cabo acciones específicas de fidelización para los médicos residentes que acaban su formación, con contratos estables y propuestas de desarrollo profesional.

De la misma forma, Antonio Sanz ha concluido que también se ha potenciado la difusión de las vacantes en las redes de formación docente de toda España y se ha puesto en valor todos aquellos aspectos que hacen de este hospital "un destino atractivo" para el desarrollo profesional y personal.