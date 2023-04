La Junta espera poner la primera piedra de Valcárcel este año y pide a Ruiz Boix (PSOE) "que deje de mentir y crispar"

CÁDIZ, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha reiterado el "compromiso" de la Junta con el proyecto para el traslado de la Facultad de Educación al edificio de Valcárcel en la capital gaditana, señalando que espera que se ponga la primera piedra este año. Además, ha pedido al presidente de la Diputación y secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, "que deje de mentir y crispar" con este tema.

A pregunta de los periodistas, Gómez Villamandos ha explicado que el proyecto de Valcárcel "está en lo que se quedó en la última reunión técnica que hubo, donde se acordó entre todas las partes, sin ninguna discrepancia, a tener el proyecto de ejecución con el objeto de afinar el presupuesto al máximo y saber cuál tiene que ser la cantidad".

En este sentido, ha subrayado que un convenio que "tiene que dar toda la seguridad jurídica a la UCA para que afronte este tipo de acciones y no se encuentre, como ha pasado con gobiernos anteriores, con situaciones en las que al final de su propio bolsillo han tenido que afrontar unos determinados pagos porque los convenios no estaban bien hechos".

"Estamos en eso, en que sea un convenio con todas las garantías jurídicas a la UCA y donde evidentemente el compromiso de la Junta no se debe poner en ningún momento en duda", ha añadido el consejero, que ha incidido en que "lo que falta es tener ese documento, ver cuáles son las cantidades reales y determinar esas cantidades".

En cuanto a la cesión del edificio por parte de la Diputación, Gómez Villamandos ha manifestado que "si Diputación cree que es ilegal la cesión que lo plantee en la mesa técnica y que se lleguen a acuerdos". Así, ha explicado que "lo que dice la Ley de universidades es que la titularidad debe pasar a la universidad y en caso de que deje de utilizar esos espacios habría una reversión a la administración, pero una ley deja claro de quien debe ser la titularidad".

"En cualquier caso eso no debe ser un problema, lo que me consta es que también el propio gabinete jurídico de la Diputación había puesto algunos reparos en cuanto a la cesión en general, que estaban pendientes de un informe jurídico", ha señalado.

Así, ha pedido al presidente de la Diputación "que se tranquilice, que se sabe que es un momento electoral, pero mentir, crispar y embarrar la situación sobre un proyecto tan importante no es de recibo y es una falta de respeto para el resto de instituciones, y sobre todo a los gaditanos".

"En cuanto nos manden el proyecto, que ha dicho el estudio de arquitectura que estaría a lo largo del mes de mayo, nos sentaremos y se llegará a un acuerdo", ha manifestado Gómez Villamandos, que ha incidido en que la idea de la Junta es que la primera piedra se ponga este año. "Hemos puesto la partida necesaria para este año, la única administración que ha puesto el dinero en su presupuesto, el resto no lo han hecho, así que no se puede dudar del compromiso, no somos de faltar a la verdad", ha concluido.