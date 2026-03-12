La Junta insta al PSOE a apoyar la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial interés económico

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el Pleno del Parlamento del 12 de marzo de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO ANDALUZ

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha criticado al PSOE por defender "la desigualdad compartida" con el tratado de Gibraltar que afecta a la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, a la par que les ha instado a que apoyen la declaración esta comarca como zona de especial interés económico conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En respuesta a una pregunta oral del PSOE en el pleno del Parlamento Andaluz, recogida por Europa Press, Antonio Sanz ha señalado que eso "sí que sería apoyar al Campo de Gibraltar", entendiendo que si no apoyan esta medida estarían "traicionando" a esta parte de la provincia de Cádiz, pidiendo además la puesta en marcha de un plan de inversiones por parte del Gobierno para esta comarca.

La parlamentaria del PSOE por Cádiz, Rocío Arrabal, ha sido la encargada de preguntar al consejero sobre las actuaciones desarrolladas dentro de sus competencias para defender los intereses económicos y laborales del Campo de Gibraltar tras el reciente acuerdo sobre la colonia británica, lamentando que la Junta "no ha hecho absolutamente nada" por esta comarca, al apuntarle proyectos que "no existen" como la Ciudad de la Justicia de Algeciras o las "112 medidas" para hacer frente al Brexit.

"Trabajen para la comarca, inviertan, que también es Andalucía y la tienen completamente olvidada, y dejen de usarla para confrontar, que ya está bien", ha pedido la socialista, que les ha reclamado medidas económicas para fomentar el turismo y que "hagan al menos las infraestructuras prometidas". "Algo, consejero, hagan algo. Solamente hacen promesas y cartón pluma, no invierten en la comarca", ha apostillado.

En ese sentido, ha señalado que los camposgibraltareños llevan "siete años esperando un gobierno que dice que es el gobierno del cambio, pero que no ha cambiado nada, sino que ha empeorado", criticando que tengan "olvidada" la comarca.

Además, ha señalado sobre el tratado de Gibraltar que el acuerdo "es bueno para la comarca, no solo porque la Verja va a desaparecer, no solo porque es un nuevo modelo de convivencia, sino porque traerá prosperidad compartida para ambos lados", criticando que el PP "esté fuera de la foto de un hito histórico".

En su respuesta, el consejero ha acusado al PSOE de defender "la desigualdad compartida" que se va a producir como efecto del acuerdo de Gibraltar que el Gobierno de España "quiere firmar". En su opinión, este tratado es "una oportunidad perdida" al considerar que "era el momento de haber defendido al Campo de Gibraltar" y que desde el Ejecutivo central se "ha defendido a Gibraltar y han dejado tirado al Campo de Gibraltar".

Abundando sobre el asunto, ha incidido en que "era el momento de defender un equilibrio fiscal" y que con este acuerdo se produce lo contrario, "un desequilibrio".

Además, Antonio Sanz ha enumerado las distintas inversiones que la Junta ha anunciado para esta comarca gaditana, como los 18 millones en el área logística de la Bahía de Algeciras, los 22 millones para la Ciudad de la Justicia de Algeciras o los 1,2 millones de euros para las obras en el puerto de armadores de La Línea, entre otras que ha apuntado.

"Yo puedo rellenar durante horas, ustedes no hubieran rellenado nunca ni un segundo de la pregunta que usted me hace", ha concluido el consejero.