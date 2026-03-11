La Junta lanza una línea de ayudas para la mejora de los servicios turísticos de la Sierra de Cádiz

Archivo - Vista general de Zahara de la Sierra desde su castillo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la creación, mejora, adecuación y homogeneización de Unidades de Gestión Turística Integrada (UGTI) de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, una línea de ayudas que se desarrollará en el marco del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.

En una nota, la Junta ha indicado que esta línea adquiere especial relevancia en el contexto actual, al ofrecer un instrumento de apoyo a los municipios de los Pueblos Blancos tras los recientes episodios de lluvias e inundaciones que han afectado al territorio y han tenido repercusión en su actividad turística.

En este sentido, ha añadido que las ayudas contribuirán también a reforzar la recuperación y proyección del destino, impulsando su competitividad y su posicionamiento como producto turístico integrado de referencia en el interior de Andalucía.

Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, tiene como objetivo reforzar la calidad de la gestión turística de este destino de interior mediante la puesta en marcha de una red de unidades de gestión turística con una imagen corporativa homogénea y un funcionamiento coordinado. Con ello se pretende mejorar la experiencia de las personas visitantes, reforzar la promoción conjunta del territorio y avanzar hacia un modelo de gestión más integrado de los recursos turísticos de la zona.

La Junta ha recordado que el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece el fomento del sector turístico como uno de los principios rectores de las políticas públicas andaluzas y atribuye a la Junta de Andalucía competencias exclusivas en materia de ordenación, planificación y promoción del turismo. En este marco, la Ley del Turismo de Andalucía señala que corresponde a la Junta de Andalucía el impulso de medidas que favorezcan la calidad turística en destinos, recursos, servicios y empresas del sector.

Así, ha apuntado que los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz constituyen un ámbito territorial de interior de especial valor patrimonial, cultural y natural. Su continuidad territorial, su singularidad paisajística y la existencia de una marca turística colectiva registrada, 'Pueblos Blancos Sierra de Cádiz', han permitido consolidar este territorio como un destino turístico reconocido y con gran potencial para el desarrollo sostenible de las zonas rurales y la diversificación de los flujos turísticos.

La Junta ha señalado que las bases reguladoras de esta línea de subvenciones, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), establecen que podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos de los 19 municipios que integran la red de la marca 'Pueblos Blancos Sierra de Cádiz': Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.

Las actuaciones subvencionables incluyen tanto la creación como la mejora o adecuación de las Unidades de Gestión Turística Integrada. Entre los conceptos financiables se contemplan inversiones en obra civil y acondicionamiento de los inmuebles, así como intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad o la funcionalidad de los espacios, y la adquisición e instalación de elementos vinculados a la imagen corporativa común del programa, entre ellos señalética, equipamiento o elementos decorativos.

El objetivo, según la Junta, es avanzar hacia un sistema de gestión turística coordinado y homogéneo que supere la actual fragmentación existente en infraestructuras y servicios de información y atención al visitante, reforzando al mismo tiempo la identidad conjunta del destino y su capacidad de promoción bajo una marca común.

Finalmente, la Junta ha señalado que la línea de ayudas contará con financiación del Programa de Andalucía Feder 2021- 2027, lo que refuerza su carácter estratégico y su alineación con las prioridades europeas en materia de desarrollo regional, sostenibilidad y cohesión territorial. Esta actuación contribuirá a mejorar los servicios públicos turísticos en los municipios de la Sierra de Cádiz, favorecer una mayor coordinación entre administraciones locales y consolidar una red turística más eficiente y estructurada en el conjunto del territorio.