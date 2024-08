La Junta pide a los diputados del PSOE-A que voten en el Congreso "en contra" de la "financiación privilegiada" catalana

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha realizado este jueves un llamamiento a los "diputados andaluces del PSOE" para que "voten en contra" en el Congreso del "pacto para una financiación privilegiada para Cataluña".

Así lo ha reclamado el consejero de la Presidencia en una atención a medios en Conil de la Frontera (Cádiz), donde ha inaugurado el 'Punto Vuela' de La Chanca, y desde donde ha vuelto a referirse a una cuestión como la de la financiación autonómica que "preocupa profundamente a los andaluces" y que mantiene en "alerta" al Gobierno del PP-A, según ha subrayado.

Antonio Sanz ha criticado que en las últimas horas se ha visto al PSOE de Andalucía "una vez más pretender engañar a los ciudadanos y mentirles", y ha aseverado que "la única manera de oponerse a la traición a Andalucía que significa el pacto singular y privilegiado que ha firmado la vicepresidenta" del Gobierno y ministra de Hacienda andaluza, María Jesús Montero, "contra Andalucía" y para posibilitar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, "solamente puede ser creíble si los socialistas anuncian la ruptura con (Pedro) Sánchez".

Y es que, según ha insistido en denunciar el consejero, actualmente, "defender a Andalucía es incompatible con defender a Sánchez", porque "a más Sánchez, menos Andalucía", y el Gobierno que preside el secretario general del PSOE es el "más traidor y más anti andaluz de la Historia".

En esa línea, Antonio Sanz ha emplazado al PSOE a que "se deje de cuentos, de mentiras, de engañar a los andaluces, y si de verdad quiere defender a Andalucía y posicionarse del lado" de esta comunidad autónoma, "que rompa con Sánchez y que anuncie que los diputados andaluces van a votar en contra, en el Congreso de los Diputados, del pacto de financiación singular y privilegiado a Cataluña".

"O lo hacen o no lo hacen, o votan en contra y rechazan el modelo privilegiado para Cataluña contra Andalucía, o que no sigan engañándonos y que no mientan más a los andaluces", ha reclamado el consejero, que ha enfatizado que "el pacto de financiación singular con Cataluña" supone "un auténtico robo a Andalucía, el mayor robo a Andalucía de la Historia", y ha lamentado que "lo va a cometer una andaluza que es ministra de Hacienda, que cuando era consejera" del ramo en la Junta "decía lo contrario, y ahora hace lo contrario y se queda tan pancha traicionando a su tierra".

El consejero de la Presidencia ha denunciado además que el Gobierno de Sánchez está siendo "una hipoteca muy cara para los andaluces, nos está costando demasiado precio", y "parece demostrarse" que al Ejecutivo del presidente socialista "le molesta que Andalucía avance, que los andaluces progresemos, que Andalucía se desarrolle, se modernice, y quieren ponerle freno".

"UN FRENO AL FUTURO DE ANDALUCÍA"

Así, Antonio Sanz ha sostenido que, con "el pacto de financiación privilegiada a Cataluña, lo que pretenden es ponerle un freno al futuro de Andalucía, ponernos zancadillas al futuro" de esta comunidad, y los socialistas lo tienen "muy fácil" si quieren defender Andalucía, y es que "rompan con Sánchez y voten en contra en el Congreso de Diputados" de dicha propuesta de financiación.

"Todo lo demás es mentira, es cuento, es engaño, y desde luego es traición a Andalucía", ha sentenciado el consejero de la Presidencia, que ha concluido insistiendo en pedir al PSOE que "deje de mentir y de engañar a los andaluces".