Junta pide al Gobierno flexibilizar el acceso de empresarios y autónomos a ayudas porque ahora es una "tela de araña"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha reclamado este lunes al Ejecutivo central que siga los pasos de la administración andaluza y flexibilice las condiciones para que los empresarios y autónomos puedan acceder a las ayudas estatales que se han habilitado porque en este momento el procedimiento de una "tela de araña" que los entierra en "burocracia".

En declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), Bendodo ha manifestado que las ayudas del Estado para los autónomos que se han articulado son "extremadamente restrictivas" y ha expuesto que, según datos de los propios autónomos, en número de solicitantes no llega en toda España a 300.000 para acceder a un 10 por ciento de las ayudas habilitadas.

"La burocracia impide, no anima, que se puedan pedir esas ayudas", según ha recalcado Elías Bendodo, quien ha señalado que las condiciones tienen que flexibilizarse, puesto que los requisitos que hay en este momento es que no arrastren perdidas del año 2019 y tener más de un 30 por ciento de pérdidas en 2020, de manera que "qué pasa si son perdidas de un 10 o un 20 por ciento": "Pues no reciben un duro".

Así, ha insistido en pedir al Ejecutivo nacional que haga como se ha hecho en Andalucía, donde "no tenemos ningún complejo en ayudar directamente a las empresas y a los autónomos, flexibilizando al máximo la solicitud de las ayudas".

Ha insistido en denunciar que las ayudas que ha habilitado el Gobierno central son una "tela de araña donde el empresario o el autónomo no sabe cuántos papeles tiene que presentar o si va a recibir las ayudas pronto, tarde o nunca".

"La solución es flexibilizar las condiciones para acceder a las ayudas y no enterrar a los empresarios y autónomos en burocracia", según ha insistido Elías Bendodo.

Sobre el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiera el sábado en Jaén al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se pusiera "las pilas" para ejecutar los "1.000 millones de euros de ayudas directas" que el Ejecutivo central ha concedido al andaluz destinados a las empresas de la comunidad autónoma, Bendodo ha manifestado que el "problema" no es Andalucía, sino es el "modelo de ayudas que ha articulado el Gobierno central" y todas las comunidades se encuentran en la misma situación.

"Las ayudas que pretende que articulemos a las empresas están inmersas en una maraña administrativa", según Bendodo, quien ha señalado que si Gobierno copia el sistema de flexibilización de las ayudas que tiene la Junta, se podrá "gastar todo el dinero".