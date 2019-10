Junta trabajará "incondicionalmente" con el Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) en todos los planteamientos urbanísticos

Publicado 21/10/2019 14:11:44 CET

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, José María Morente del Monte, ha afirmado que la Consejería "va a trabajar de la mano del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) en todos los planteamientos urbanísticos incondicionalmente".

Según ha explicado Morente en declaraciones a los periodistas, ha mantenido una reunión con el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, donde "se ha valorado la situación en la que está el PGOU del El Puerto".

En este sentido, ha explicado que se han valorado "todas las alternativas, tanto la posibilidad de un recurso de casación al Supremo ante la sentencia de nulidad del Plan por parte del TSJA, que la está valorando tanto el Ayuntamiento como la Consejería de forma independiente, como también las alternativas para que la situación que resulten de los tribunales no afecten al normal funcionamiento del Urbanismo en el Puerto".

El director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha señalado que "a la vista del estado en el que se está, el plan de 1992 resucitaría si se anulara definitivamente el que está vigente, y sería necesario hacer un nuevo documento de planeamiento de El Puerto que resuelva toda la problemática que hay ahora mismo, incluso cuestiones del Plan del 12, que el propio Ayuntamiento se está replanteando en un nuevo documento de plan que se trabajaría en paralelo con los recursos judiciales".

"Todas las vía están abierta y lo importante es que no se paralice y que el Ayuntamiento siga funcionando con un ritmo normal", ha afirmado Morente, que ha lamentado que "se aprueban los planes con mucha dificultad pero se anulan con mucha facilidad". No obstante, ha añadido que las administraciones tienen que "conseguir que no repercuta esta herencia de los planes que por ser norma de pleno derecho caen entero y arrastran todo su desarrollo".