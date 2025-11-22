Juventudes Socialistas de Cádiz afea "la privatización y el abandono" de la juventud por parte de Juanma Moreno

BARBATE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia de Cádiz, Fernando Vega, junto al Secretario General de Juventudes Socialistas en Andalucía (JSA), Lázaro Martínez, el secretario general del PSOE de Barbate, Javier Rodríguez y el Secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, han participado en una jornada de formación de JSA en Barbate, donde han recriminado la falta de políticas de futuro para los jóvenes andaluces impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno y la privatización y el abandono a la juventud.

Tal y como ha emitido JSA de Cádiz en una nota, el secretario local ha agradecido a la dirección provincial de JSA su confianza en Barbate "para dar a conocer a nuestro municipio, nuestra historia y nuestras bondades" y ha destacado que el PSOE no solo visita la localidad para "denunciar los incumplimientos del Partido Popular desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino que también viene para conocer nuestro pueblo, para conocer nuestra riqueza".

De esta forma, el líder socialista en Barbate ha valorado el trabajo que están haciendo la Juventudes Socialistas en el municipio, cuya renovación se lleva a cabo en la misma jornada de la que también ha destacado la formación en Memoria Democrática, que considera "fundamental" para que los jóvenes conozcan la historia.

En concreto, Vega centró su intervención en la merma de la educación pública para los jóvenes, puesto que mientras ellos empleaban "la bonificación del 99 por ciento en las matrículas para que cualquier joven", actualmente son "los jóvenes andaluces los que nos tenemos que ir afuera a estudiar a otras comunidades".

En la misma línea, ha afeado que la "infrafinanciación de las universidades", tal y como advierten los rectores, ha provocado que "cada vez existen menos plazas públicas" y menos oportunidades para los estudiantes. Así, ha señalado el "fracaso" de la Junta en materias clave para la emancipación juvenil como la vivienda ya que "Juanma Moreno es incapaz de poner en práctica el Bono Alquiler Joven" o el empleo tras lamentar que en Andalucía la tasa de desempleo juvenil "no crece lo suficiente porque no existen políticas de empleo activas, tanto de la Junta de Andalucía, pero también de la Diputación de Cádiz".

Por su parte, Martínez ha respaldado estas críticas y ha afirmado que "cuanto más radicales sean las posturas de extrema derecha, ciertos mensajes que se ven en la calle muy desgraciadamente, mucho más radical será la defensa de la Juventudes Socialista, del Partido Socialista de todo aquello que nos ha hecho avanzar, el feminismo, la igualdad, la solidaridad entre las distintas comunidades, federaciones y pueblos que componen nuestro país y de lo que nos sentimos absolutamente orgullosos".

Además, Martínez ha apuntado al contexto de elecciones "en el que muy pronto tendremos la oportunidad de votar y volver a elegir" en contra de "un andalucismo vacío de valores, un andalucismo que ha dejado atrás todo aquello que le da sentido al pueblo andaluz, que es el avanzar siempre, sin miedo a lo que fuimos y, por supuesto, con toda la esperanza y toda la ilusión por lo que podemos llegar a ser".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha respaldado la labor de Juventudes Socialistas, y ha asegurado que "cada iniciativa que tenga Juventudes de la provincia de Cádiz, va a contar con el apoyo y nunca va a tener un no de esta dirección provincial". Así , Cornejo se refirió al trabajo del portavoz socialista de Barbate, Javi Rodríguez, a quien le trasladó el apoyo de la Dirección Provincial para que sea el próximo alcalde.

Por otra parte, el dirigente socialista ha defendido que "también se puede hablar en positivo" de Barbate y ha criticado la "obsesión con manchar la imagen de Barbate" y mezclarla con el narcotráfico, "perjudicando a sus habitantes". En este sentido, ha detallado que ellos "van a hablar en positivo con las Juventudes que están aquí hoy, donde va a ser un curso de formación, donde van a hablar de igualdad, de progreso, de proyectos que beneficien a los jóvenes de esta provincia, de universidad pública, y de beneficio para los vecinos".

En definitiva, ha considerado que "hace falta otra política, que es la que está llevando a cabo el PSOE en Barbate, que va a gobernar, yo estoy seguro de ello, que tiene el apoyo de la Dirección Provincial y, por supuesto, Juventudes", y ha agregado que "tienen un trabajo difícil y apasionante por delante porque la ultraderecha está copando, sobre todo a través de las redes sociales, lo que es la política en el ámbito de la juventud".

De este modo, Cornejo ha sostenido que "muchos jóvenes se sienten identificados con las políticas de ultraderecha y nosotros tenemos que combatirlo", y ha advertido que "ahí va a estar Juventudes Socialistas para que esto cambie y demostrarle a esta juventud que antes no se vivía mejor".