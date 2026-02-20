Landaluce celebra el auto de un juzgado contra Alvise para eliminar mensajes difundidos en Telegram contra él

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (c), atiende a los medios de comunicación. A 16 de enero de 2026, en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España). ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha celebrado este viernes el auto de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 que ha ordenado la retirada de mensajes difundidos en Telegram por una posible vulneración de su derecho al honor por parte del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez.

"Es una resolución clara que marca un límite, porque no vale todo y la difamación no puede convertirse en arma política", ha expresado el alcalde en declaraciones a los periodistas sobre esta resolución judicial que ha estimado parcialmente la medida cautelar solicitada por su abogado contra los mensajes difundidos por Alvise.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Landaluce reclamaba que Alvise eliminase de forma "inmediata" todas las publicaciones efectuadas en la red social Telegram relativas a los supuestos abusos sexuales a dos ex concejalas del Ayuntamiento de Algeciras, que amenazaba el eurodiputado con hacer públicos si no dimitía.

Así, en la denuncia se ordenaba que el demandado cesase "de forma inmediata y provisional" la publicación, difusión o reproducción de "nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones relativos a su que guarden relación" con este presunto caso, y se solicitaba una cuantía de 300 euros para la adopción de la medida cautelar.

El juzgado ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Landaluce, en concreto las relativas a eliminar las publicaciones y no realizar nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones relativos al demandado, rechazando la relativa a la cuantía.

Ante los medios el alcalde de Algeciras ha indicado que "este es el primer paso", y que él continuará con la vía judicial porque quiere "que se resarza" del daño ha causado "por parte del señor Alvise", denunciando que todo esto obedece a "una estrategia perfectamente diseñada, un gran montaje del Partido Socialista", que presentó una demanda "sin una base sólida" ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, la cual fue archivada.

"Estamos ante una campaña perfectamente orquestada para dañar mi imagen. Quieren el sillón de alcalde, pero no para trabajar" sino para "tener poder", ha advertido Landaluce, quien ha incidido en que "no se puede destruir a la persona desde la difamación, no se puede destruir la reputación desde el acoso político. Lo digo con claridad porque me voy a defender, no me voy a callar, y voy a seguir trabajando por Algeciras".

En ese sentido, ha indicado que "siguen su curso" las demandas contra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a quien ya advirtió el pasado 12 de enero que rectificase sobre "falsedades" dichas en su contra durante un mitín en Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde afirmó que era "un alcalde condenado".

Cabe recordar que el pasado 15 de enero la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y por la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra Landaluce, que señalaba supuestos delitos de "malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Tras esta denuncia, a principios de enero, Landaluce anunció su baja del PP para evitar que se dañase la imagen de su partido, y a pesar de las reiteradas peticiones de dimisión por parte de los partidos de la oposición, el alcalde se ha mantenido en su puesto como concejal no adscrito, aunque contando con el apoyo de su anterior formación en el Ayuntamiento.