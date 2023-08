Landaluce defiende que Algeciras (Cádiz) es "de las ciudades más seguras" y lamenta que se asocie al tráfico de droga

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha pedido dejar de asociar el nombre de su ciudad con el tema de la droga, recordando que este municipio es "de las ciudades más seguras de España y de Europa".

"No quiero droga en ningún punto, tampoco, por supuesto, lógicamente, unirlo a mi ciudad y al Campo de Gibraltar", ha manifestado Landaluce en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

El alcalde ha reconocido que el Puerto de Algeciras es un punto donde es "más fácil" ocultar droga para los traficantes, ya que mueve "miles y miles" de contenedores y camiones cada día, en torno a 2.000 camiones al día, pero ha lamentado que desde el Gobierno de España se utilice este espacio para "presentar" operaciones contra el narcotráfico que se han producido en lugares fuera de su municipio como la Costa del Sol. "Al final nos das una fama y tenemos una fama que no es justa y que es mala", ha añadido.

A esta situación se suma la reciente salida de prisión de Antonio Tejón, líder del clan de la droga Los Castañas, tras abonar una fianza de 400.000 euros, algo sobre lo que ha dicho genera una situación "causa y efecto" que "no ayuda" a la imagen de Algeciras, donde se ha celebrado este macrojuicio que sigue a la espera de conocerse la sentencia.

Preguntando sobre la situación del cuartel de la Guardia Civil de San García, Landaluce ha asegurado que éste no se va a cerrar sino que se va a acometer una "reestructuración". "No se ha perdido ningún guardia, no hemos perdido ningún puesto. Es una actuación que entiende el coronel que va a ser más operativa, pero no perdemos guardias", ha aseverado.

A ese respecto, ha señalado que no se entendería que se cerrase algo cuando acaba de darle el Ayuntamiento de Algeciras "un montón de metros cuadrados más para que crezca la Comandancia de la Guardia Civil, porque necesita nuevos servicios y más guardias".