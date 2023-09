Landaluce (PP): Picardo usa "fuegos de artificio" con "provocación forzada" porque tiene elecciones

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha manifestado en cuanto a las colas provocadas en la Verja por Gibraltar este lunes que "la realidad es que hay elecciones en Gibraltar dentro de poco tiempo, está usando fuegos de artificio, es una provocación forzada". "Para ganar las elecciones en Gibraltar no hay nada mejor que decir que yo agredo a los españoles y los intereses de los españoles", ha añadido.

En rueda de prensa, Landaluce ha afirmado que "el Gobierno de Gibraltar, con Fabian Picardo a la cabeza, lo que está haciendo es utilizando para campaña electoral la agresión a los pescadores españoles, a los trabajadores transfronterizos o a Vigilancia Aduanera".

"Es una provocación forzada, además diciendo que los pescadores agreden a los intereses de Gibraltar, las embarcaciones de la Armada las que agreden entrando en aguas en torno a la Colonia", ha incidido el dirigente del PP, que ha añadido que "son reacciones desproporcionadas y carente de legitimidad en lo jurídico y en lo sensato, con un riesgo muy grande por parte de Gibraltar, porque esa forma de agredir con la proa a embarcaciones más pequeñas puede tener una causa de algún tipo de desgracia".

Landaluce ha manifestado que "se están provocando retenciones cuando lo que se había acordado por parte de las autoridades españoles es que se iba a facilitar para que los trabajadores tuvieran que estar menos tiempo en el tránsito del control". En este sentido, ha señalado que "habían recibido el visto bueno entre las policías españolas y de Gibraltar y las autoridades políticas del Peñón dijeron que no se actuase facilitando el tránsito".

"Esa es la realidad, que tienen un del buenismo, de querer una zona de prosperidad compartida pero no actúan de esta manera. Quieren la estrategia electoral y ya después se hablará si se llega a un acuerdo", ha incidido.

Landaluce ha asegurado que quiere un acuerdo que beneficie al Campo de Gibraltar y a Gibraltar, "no a unos respecto a otros, y esta situación solo favorece ahora mismo a los gibraltareños, que no hay un control de documentos como exigiría la entrada en territorio Schengen, no hay control del tema del tabaco y están teniendo todas las facilidades de estar fuera de la UE pero con la facilidad del tránsito en mercancías y personas de dentro de la UE".

Por otra parte, ha llamado la atención sobre "un tema que parece que nadie lo ve" y es que "desde hace dos años se está reforzando la presencia militar en Gibraltar". En este sentido, Landaluce ha señalado que "el otro día vino el secretario de Estado británico y se anunciaron 50 millones de libras de inversión más y está habiendo un tránsito de militares tremendo en estos dos años".

"Además, esta presencia militar en el Peñón desproporcionada e ilógica no tiene sustento en las Naciones Unidas, que dice que no puede haber esa actividad militar en zonas de descolonización, y Gibraltar es una zona a descolonizar, dicho por Naciones Unidas", ha apuntado.

Finalmente, Landaluce ha recordado que cuando las elecciones del pasado 23 de julio, que ganó el PP, "uno de los que felicitó a Pedro Sánchez fue Puigdemont y otro Picardo, y si Picardo se alegra de que esa situación se dé es porque le beneficia a Gibraltar. Si se alegran Puigdemond y Picardo es porque España se va a ver perjudicada".