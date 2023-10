López dice Andalucía es "muy solidaria" aunque ha "echado de menos lealtad institucional" en el traslado de inmigrantes

CÁDIZ, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado sobre el traslado de inmigrantes llegados en cayucos a Canarias que Andalucía "es muy solidaria" y que lo primero que hicieron fue ponerse "en contacto con el Gobierno de España". No obstante, ha señalado que ha "echado mucho de menos la lealtad institucional y la coordinación".

"Si algo tiene Andalucía es que somos muy solidarios, todos los andaluces, y nosotros lo primero que hemos hecho es ponernos en contacto con el Gobierno de España y como somos solidarios, le hemos ofrecido un albergue en Viznal, 115 plazas", ha afirmado López a pregunta de los periodistas.

En este sentido, ha incidido en que "así es como se actúa, porque no estamos hablando de mercancías que se van depositando, estamos hablando de personas que necesitan una atención social, que necesitarán, a lo mejor, una atención médica". "Por tanto, aquí está el Gobierno andaluz en su solidaridad otra vez", ha añadido.

No obstante, la consejera ha afirmado que ha "echado mucho de menos la lealtad institucional y la coordinación, porque de algunos datos me he enterado por los medios de comunicación o por terceras personas". López ha añadido que le ha "tranquilizado que hay un tercer sector, que son las entidades sociales, que han estado y han respondido".

"Por parte de este Gobierno ha habido, como siempre, lealtad y solidaridad y espero lo mismo por parte del Gobierno de España", ha afirmado Loles López, que ha señalado que "si se van a producir más --traslados-- o no, depende del Gobierno de España, pero lo que tiene que hacer es convocar la conferencia sectorial, en la que están todas las administraciones y, por tanto, ponernos de acuerdo y en la solidaridad que tiene Andalucía y la solidaridad que tienen muchas otras administraciones atender a estas personas". "Nosotros la mano la tendremos tendida", ha concluido.