López (PP-A): "Ojalá el gobierno de Sánchez pueda presentar en un año elbalance que hace hoy el de Moreno"

Publicado 17/01/2020 20:26:10 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del PP-A, Loles López, ha manifestado este viernes, con motivo de la celebración del primer Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, que "ojalá pudiesen hacer en un año el balance que hace hoy el gobierno de Juanma Moreno".

"Mucho me temo que no será así --ha proseguido pero lo deseo, porque por encima de las siglas políticas para el PP andaluz está el bienestar de los andaluces", ha dicho.

Durante su intervención en la reunión de la Interparlamentaria del PP de Cádiz en Jerez de la Frontera, López ha dicho que "Andalucía está avanzando" pero que "aún quedan muchas cosas por hacer", punto en el que recuerda, en clave provincial, que en este primer año desde la investidura de Moreno como presidente de la Junta "8.000 gaditanos han salido de las listas del paro; hay más de 1.600 nuevos autónomos en la provincia que se benefician de la tarifa plana para el sector; y más de 450.000 trabajadores, pensionistas y autónomos de la provincia se benefician de las reducciones del tramo autonómico IRPF".

Del mismo modo, apunta que, en materia sanitaria y gracias a un presupuesto en la Consejería de Salud que por primera vez supera los 11.000 millones de euros, "hay 1.300 trabajadores del SAS más en la provincia y han salido 4.000 gaditanos de las listas de espera, pero porque han sido operados, no porque el gobierno lo haya querido ocultar, como hizo el PSOE en la Junta".

La secretaria general del PP-A ha agregado que, como consecuencia del anunció de Sánchez de plantear un recurso al decreto del gobierno de la Junta para terminar con el problema de las viviendas irregulares, "ahora hay 300.000 familias en Andalucía con el alma en vilo, a las que Sánchez les quiere meter el dedo en el ojo".

"Tenemos la responsabilidad de evitar esto", dice la dirigente popular, quien insta a los senadores y diputados gaditanos con representación en distintas cámaras a que "actúen" para "defender a esas familias" porque, subraya, "esto no va de ideología, va de Andalucía".

Ha lamentado que el actual gobierno de España "haya decidido que los andaluces somos de segunda", como demuestra "que no nos paguen los 537 millones de la liquidación del IVA; el recorte de los 26 millones para atender a los menores extranjeros no acompañados (MENA); o la decisión de intervenir la autonomía que se ganaron los andaluces en la calle, a pesar de haber aprobado los presupuestos de 20202 con déficit cero".

En este sentido, pide al PSOE-A que "antes de salir a la calle, con motivo del 28F, a envolverse en la bandera de Andalucía digan a su jefe que aquí no somos de segunda y que lo que se ganó en la calle no nos lo va a quitar un Gobierno que pacta con los radicales y con quienes no son leales a la Constitución".

Así, insiste en que "romper la igualdad es un grave error, y lo será mayor si quien paga el pato somos los andaluces".

"No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha manifestado López, quien reprocha a Sánchez su negativa a recibir a Juanma Moreno como presidente de la Junta para tratar los problemas de Andalucía "pero sí decida sentarse con Torra".

La "obligación del PP es defender a los andaluces por encima del partido, en todas las instituciones y desde el centro y la moderación", punto en el que insta a los cargos del PP a "preguntar en las instituciones dónde se posiciona el PP", ya que, a su juicio, "Díaz hace mucho que abandonó Andalucía, pensaba que le iba a tocar aunque fuese la pedrea y compró muchos números para ver si le daban un puesto en Madrid", ironiza.