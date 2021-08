Marín defiende pasaporte Covid para cualquier evento y niega que el toque de queda afecte a ocupación turística

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este jueves que los aficionados puedan regresar a los estadios de fútbol, "espero y deseo que así sea", que ha apoyado se haga con la exhibición del pasaporte Covid con el argumento de "tenemos que normalizar esto para ir a un restaurante o al fútbol", mientras que ha negado la repercusión turística del toque de queda en los municipios afectados porque "no ha afectado a Estepona, Marbella o Montoro".

Marín, en la atención a los medios tras la firma un convenio para la difusión internacional del arte ecuestre andaluz en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha afirmado sobre el regreso de los aficionados al fútbol, que este miércoles se acordó en la Comisión Interterritorial de Salud, que "es la Federación Española de Fútbol la que tiene que ver la posibilidad de que haya público", mientras que ha calificado el pasaporte Covid como "una herramienta muy útil".

Marín ha defendido que "con un 95% de inmunidad, o estar vacunado dos veces, signfica que puedes acceder a cualquier evento", por lo que se ha congratulado de que "la Federación de Fútbol entienda que es posible hacerlo".

El vicepresidente de la Junta y consejero ha defendido la concepción del pasaporte Covid como "una tarjeta sanitaria única para todo el Espacio Schengen" tras considerar que su generalización "nos ayudaría a estar más seguros en materia sanitaria, por lo que ha apelado a percibir exhibir el pasaporte Covid como "cuando enseñamos el DNI cuando nos para la Guardia Civil o la Policía". "No pasa nada, esto es igual", ha apostillado.

Tras asegurar "no creo que nos afecte el toque de queda" en términos de ocupación turística, Marín ha defendido que "la situación es buena" en relación a la repercusión del Covid al argumentar que "hoy se ha estabilizado, han descendido las personas hospitalizadas", y ha concluido que "no está teniendo repercusión, no hay presión sanitaria".

"El turismo sigue creciendo", ha afirmado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, que ha catalogado a este sector como "el motor económico de la recuperación", mientras que ha subrayado que "Andalucía es la locomotora de la generación de empleo en nuestro país, en la creación de empresas, estamos liderando la creación de autónomos, estamos creciendo más que el resto de la economía española".

"Si el PIB se recupera es gracias al que turismo tira de la economía", ha afirmado Marín, quien ha apuntado que julio se ha cerrado con una ocupación media del 70%, 10 puntos por encima de la previsión inicial, mientras que para agosto la ocupación media prevista es de un 80%, datos a los que ha sumado que "el 95% de la planta hotelera andaluza está abierta".

"Septiembre se plantea como un mes muy bueno", ha señalado el vicepresidente de la Junta y consejero, quien ha sustentado la afirmación con el argumento de que "el turismo internacional está llegando".

"Vamos en la buena dirección, tendremos un otoño muy bueno", ha sostenido Marín, quien ha confiado en la recuperación del turismo internacional para concluir que "esperamos que esto equilibre la balanza y lleguemos al final de 2021 por encima de los 20 millones de visitantes".