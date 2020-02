Marín dice que la Ley de Memoria Histórica "se está cumpliendo a rajatabla" en Andalucía

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que la Ley de Memoria Histórica "se está cumpliendo a rajatabla" en Andalucía, "no se ha dado ni un solo paso atrás en derechos aunque algunos permanentemente acudan a esos espacios ideológicos para llevar a cabo una confrontación ideológica".

A pregunta de los periodistas sobre la exhumación de Queipo de Llano, enterrado en la Basílica de la Macarena en Sevilla, Marín ha manifestado que no es una competencia suya y ha recordado que el ministro de Justicia "ya se ha pronunciado y a partir de ahí, se tendrán que dar los pasos para resolver ese problema".

Para Marín, "el principal problema de los andaluces no es donde está enterrado Queipo de Llano, el principal problema de los andaluces es el paro". "No digo que no sea necesario", ha manifestado no obstante, aunque ha recordado que antes "el problema de este país era sacar a Franco del Valle de los Caídos y no era atender una situación extremadamente delicada que al final se ha convertido en un gobierno que lo que pretende es romper este país".

"Yo no quiero volver al año 40, algunos parece que quieren vivir en el año 40, pero yo quiero vivir en el año 2020 y espero que mis hijos vivan en igualdad de oportunidades y que se haga justicia con todas esas personas", ha añadido Marín, que ha asegurado que la Ley de Memoria Histórica "se está cumpliendo a rajatabla en Andalucía".