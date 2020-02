Marín recuerda que están a la espera de que el Ayuntamiento de Cádiz ceda el suelo para hacer la Ciudad de la Justicia

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado sobre la Ciudad de la Justicia de Cádiz que "las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento han sido claras y evidentes y es que hay un problema por parte del Ayuntamiento que es la cesión del suelo para poder llevar a cabo el proyecto", por lo que la Junta "está a la espera".

"Nosotros tenemos incorporados en el presupuesto, tal y como me comprometí con el alcalde, una partida para el inicio del proyecto y de todos los trabajos de estudio, pero hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta de cesión de los usos de esos suelos", ha manifestado a pregunta de los periodistas.

Marín ha explicado que "si finalmente el Ayuntamiento decidiera que esa no es la ubicación, los antiguos depósitos de Tabacalera, se estudiarían otras ubicaciones". "Lo que no vamos a hacer es lo que hizo el anterior gobierno, gastar tres millones en un proyecto, como fue el de la calle Brunete, para que finalmente no fuera realidad y tuviera alguna posibilidad de éxito", ha aseverado.

Finalmente, ha insistido en que esperan que el Ayuntamiento de su contestación, y a partir de ahí a trabajar. "No puedo hacer una inversión en un suelo que no ha sido cedido a la Junta, tiene que ser el Ayuntamiento el que lo ceda para poder ejecutar ese tipo de infraestructura", ha concluido.