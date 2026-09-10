Más de 120 jóvenes europeos conocen en Incubazul el modelo de transformación económica de Zona Franca de Cádiz

Jóvenes europeos en una visita a Incubazul de la Zona Franca de Cádiz - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 jóvenes procedentes de distintos puntos de Europa, participantes en el Ventotene Forum Cádiz 2026 organizado por la asociación juvenil JEF Andalucía, han visitado las instalaciones de Incubazul en la ciudad de Cádiz para conocer de primera mano el modelo de transformación económica que está impulsando la Zona Franca de Cádiz a través de la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de la economía azul.

La visita se ha desarrollado en el marco de la primera edición del Ventotene Forum, que se celebra en España, un encuentro internacional que está reuniendo en Cádiz, del 9 al 13 de septiembre, a jóvenes europeos para debatir sobre los grandes retos y desafíos del futuro de Europa, ha indicado Zona Franca en una nota.

El programa del foro incluye debates, talleres, actividades culturales y distintas iniciativas destinadas a fomentar la participación y el compromiso de la juventud europea.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha valorado la oportunidad que supone esta visita para mostrar fuera de Cádiz el impacto de los proyectos que se están desarrollando en el marco de la estrategia de transformación del Consorcio.

"Es importante que estos jóvenes puedan ver directamente en Cádiz qué significa la llegada de fondos europeos cuando existe una estrategia para gestionarlos, convertirlos en proyectos concretos y ponerlos al servicio de la transformación económica del territorio", ha señalado.

El presidente de los Jóvenes Europeos Federalistas de Andalucía (JEF Andalucía) y presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía, José Juan Timermans, ha destacado que la visita ha resultado "inspiradora" al mostrar cómo los fondos europeos se traducen en proyectos reales, innovadores y generadores de empleo vinculados a la economía azul.

A su juicio, este espacio constituye "un escaparate perfecto para demostrar ante la juventud europea que Cádiz, además de sobresalir por su historia, su patrimonio y su gastronomía, continúa siendo un motor de talento joven, transformación y futuro".

Durante su recorrido por Incubazul, los participantes han podido conocer cómo la Zona Franca está desarrollando en Cádiz un ecosistema especializado en economía azul, que pretende acompañar a las empresas en las diferentes etapas de su evolución, desde las primeras fases de una idea empresarial hasta su consolidación.

Como ha apuntado Zona Franca, Incubazul es su incubadora de alta tecnología especializada en economía azul y constituye el primer escalón de este modelo. Su objetivo es acompañar a emprendedores y proyectos empresariales en sus fases iniciales, ayudándoles a convertir ideas innovadoras vinculadas al mar en iniciativas empresariales viables.

El programa ofrece a los proyectos seleccionados un itinerario de acompañamiento y aceleración que combina mentorización especializada, asesoramiento y conexiones con el ecosistema empresarial, tecnológico y de conocimiento.

Desde su puesta en marcha, Incubazul ha acompañado ya a más de un centenar de proyectos vinculados a ámbitos diversos de la Economía Azul.

La iniciativa ha contado con una inversión superior a los 5,5 millones de euros, de los que 4,6 millones han sido captados de fondos europeos, lo que está contribuyendo además a la recuperación y transformación de espacios de la Zona Franca para ponerlos al servicio de nuevos proyectos empresariales.

BLUE CORE, EL SIGUIENTE PASO

El modelo continúa con ZF Blue Core, el vivero de empresas 4.0 especializado en economía azul que Zona Franca está desarrollando como complemento y continuidad de Incubazul.

Si Incubazul trabaja sobre las primeras etapas de los proyectos, Blue Core está concebido como un espacio de transición y consolidación para iniciativas que necesitan dar un paso más en su desarrollo.

El objetivo es que las empresas puedan seguir creciendo, desarrollar sus capacidades tecnológicas y digitales, avanzar en innovación e investigación y ganar la autonomía necesaria para incorporarse plenamente al ecosistema empresarial.

Blue Core, ha señalado el Consorcio gaditano, no se limita a los proyectos procedentes de Incubazul, sino que está abierto a empresas innovadoras vinculadas a la economía azul que necesiten un entorno adecuado para su desarrollo.

El proyecto contempla dos edificios de empresas 4.0, con una superficie útil conjunta cercana a los 9.000 metros cuadrados, y una inversión global de 10,3 millones de euros.

Está financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la prioridad P1A del Programa Viveros 4.0 Incubadoras de Alta Tecnología, destinado a favorecer una transición digital e inteligente.

De esta manera, Zona Franca está configurando un recorrido que permite crear, acelerar y consolidar empresas vinculadas a la economía azul, articulando un ecosistema capaz de acompañar a los proyectos en distintas fases de su evolución.

La visita de los participantes del Ventotene Forum ha permitido mostrar este modelo directamente ante jóvenes procedentes de diferentes países europeos y poner en valor el trabajo que se está desarrollando desde Cádiz con el respaldo de los fondos europeos.

El foro cuenta con el respaldo del Instituto Andaluz de la Juventud, la Secretaría de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz.

La propia JEF Andalucía, organizadora del Ventotene Forum ha destacado entre los objetivos de su colaboración con el Consorcio la oportunidad de acercar la labor y el impacto de Zona Franca a más de 120 jóvenes líderes de toda Europa y al tejido asociativo juvenil europeo.

Para Zona Franca, esta difusión supone "una oportunidad" para que proyectos desarrollados en Cádiz sean conocidos por una nueva generación de ciudadanos europeos, ampliando el alcance del modelo de economía azul que se está construyendo en la provincia y favoreciendo nuevas conexiones con otros territorios, instituciones y agentes del ecosistema europeo.

La visita se enmarca además en el carácter internacional del propio Ventotene Forum, que ha elegido Cádiz como sede de su primera edición española y que sitúa a la ciudad como punto de encuentro para el debate sobre el futuro de Europa.

En este sentido, el presidente de JEF Andalucía ha destacado "la dimensión transatlántica" de Cádiz y su papel como "nexo" entre Europa y América Latina.

La presencia de estos jóvenes europeos en Incubazul permite así mostrar una de las transformaciones que está experimentando Cádiz, como es la construcción de un ecosistema de economía azul que, apoyado en los fondos europeos, busca generar nuevas oportunidades empresariales, atraer talento e innovación y proyectar el potencial de la provincia más allá de sus fronteras.