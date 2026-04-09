Más de 130 investigadores del ámbito de la comunicación participan en la Escuela Doctoral de Primavera de la UCA

Un momento de la jornada de la Escuela Doctoral de Primavera 2026 celebrada en el campus de la UCA en Jerez - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Cádiz (UCA) ha celebrado este jueves la primera jornada de la Escuela Doctoral de Primavera 2026, una actividad formativa organizada por el Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación, en la que se han inscrito más de 130 doctorandos de este campo de conocimiento.

El encuentro, que tendrá lugar hasta este viernes en el Campus de Jerez de la Frontera, abordará temas como la incidencia del afecto, la cultura o las normas sociales en el uso cotidiano de los medios digitales o la desinformación y la comunicación política en la era de la Inteligencia Artificial, ha indicado la UCA en una nota.

La Escuela Doctoral de Primavera es una de las iniciativas que durante todo el año pone en marcha el Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación, en el que participan las universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, y al que está previsto que se incorporen próximamente la Universidad de Almería y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

El Programa cuenta actualmente con más de 200 tesis doctorales, más de 150 profesores implicados y más de 600 publicaciones en los últimos cinco años. Además, ha recibido el Premio AUIP a la Calidad del Posgrado en Iberoamérica, otorgado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.

En el acto de bienvenida han intervenido el delegado del rector para el Campus de Jerez, Antonio Rafael Peña, el director de las Escuelas de Doctorado de la Universidad de Cádiz, Luis Escoriza, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, José Antonio López, y el coordinador general del Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación, David Selva.

A continuación, la doctora Ana Jorge, investigadora sénior del Centre for Research in Applied Communication, Culture, and New Technologies (CICANT) y profesora asociada en la Universidad de Lusófona (Lisboa, Portugal), ha pronunciado la conferencia inaugural titulada 'Atmósferas de los medios digitales: afecto, plataformas y normas en el uso cotidiano de los medios'.

El resto de la jornada, ha estado dedicada a actividades formativas de carácter más específico para el alumnado de doctorado.

La mañana ha terminado con una mesa redonda titulada 'Nuevos objetos y metodologías de la investigación en comunicación', moderada por José Patricio Pérez Rufi, profesor titular de la Universidad de Málaga, y en la que han participado María Ángeles Triviño, profesora ayudante doctora de la Universidad de Huelva, Antonio Castillo, catedrático de la Universidad de Málaga, Concha Pérez Curiel, catedrática de la Universidad de Sevilla, y Víctor Álvarez, profesor ayudante doctor de la Universidad de Cádiz.

DESINFORMACIÓN Y POLÍTICA EN LA ERA DE LA IA

La segunda jornada de esta Escuela comenzará con la conferencia 'Desinformación y comunicación política: una visión postmoderna en la era de la IA', a cargo del catedrático de Periodismo de la Universitat Jaume I, Andreu Casero Ripollés.

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda sobre la publicación en revistas científicas, moderada por Lorena Romero, profesora titular de la Universidad de Sevilla.

La Escuela Doctoral finalizará con un acto de clausura en el que intervendrán Nela García Jarillo, delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jerez; David Selva, coordinador general del Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación; y Lucía Caro, coordinadora de la Escuela Doctoral de Primavera 2026.