Más de 9.700 cruceristas llegan este fin de semana al puerto de Cádiz con la primera escala del 'Allura'

Un crucero de MSC Crucero atracado en el puerto de Cádiz en una imagen de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Cádiz acoge este fin de semana a más de 9.700 cruceristas, con el domingo como día fuerte al recibir a 5.329 turistas a bordo de dos barcos, uno de ellos el 'Allura', que realiza su primera escala en el muelle gaditano.

En concreto, el domingo 14 de septiembre los cruceros 'Allura', con nacionalidad destacada estadounidense, y el 'Independence of the Seas', con nacionalidad destacada británica, tomarán el puerto de Cádiz con sus miles de pasajeros.

El 'Allura', con esa primera escala en Cádiz, llegará a las 07,00 horas con 1.171 pasajeros a bordo tras su paso por Tánger (Marruecos). En el Muelle Ciudad permanecerá hasta que zarpe a las 19,00 horas rumbo a Portimao, en Portugal.

El segundo crucero de la jornada del domingo será el 'Independence of the Seas', que viaja con 4.158 pasajeros desde Málaga y que abandonará el puerto gaditano también a las 19,00 horas en dirección a Lisboa.

Este sábado también hay dos cruceros en el puerto de Cádiz. En concreto son el 'Marella Discovery', con nacionalidad destacada británica, y el 'Celebrety Equinox', con nacionalidad destacada estadounidense, que traen juntos a un total de 4.454 turistas.

En este caso, el 'Celebrety Equinox' trae a la mayoría de turistas a la capital gaditana, al llevar a bordo a 2.675 pasajeros. Tras su estancia en el puerto, zarpará a las 17,00 horas hacia Barcelona.

Por su parte, el 'Marella Discovery', con 1.779 cruceristas, va a permanecer en Cádiz hasta las 18.30 horas, cuando está previsto que parta rumbo a Málaga.

Aunque no hay datos de pasajeros al respecto, sí se puede adelantar que el puerto de Cádiz continuará hasta el miércoles encadenando escalas de cruceros, ya que está previsto que el martes lo hagan otros dos --el 'Mein Schiff 2' y el 'Ventura'-- y el miércoles 18 de septiembre hasta tres barcos a la vez.

Esto supondrá que hasta ese miércoles el puerto de Cádiz haya recibido un total de 18 escalas a lo largo de este mes de septiembre de las 36 previstas.