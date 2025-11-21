Más de un centenar de actividades en 40 espacios diferentes de la ciudad protagonizan 'Una Navidad para Cádiz'

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este viernes la programación de la Navidad de 2025, que se desarrollará del viernes 28 de noviembre al 5 de enero bajo el lema 'Una Navidad para Cádiz' con más de un centenar de actividades en 40 espacios diferentes de la ciudad.

El acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde, Bruno García, que ha estado acompañado por la teniente de alcalde de Comercio, Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, los presidentes de las asociaciones de comerciantes de Cádiz Centro Comercial Abierto, José Amaya, y de Extramuros, Alicia Reyes, así como la bailaora María Moreno.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, Bruno García ha destacado "la apuesta una vez más por una Navidad para Cádiz, para su gente y para sus barrios, porque así se genera actividad económica que beneficia al comercio, hostelería, a los negocios y eso redunda en beneficio del empleo y de la ciudad".

Más de un centenar de actividades protagonizarán un programa de actividades que llegará a 40 espacios diferentes repartidos por casi una veintena de barrios de la ciudad. El punto de partida será el próximo viernes 28 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de San Juan de Dios con la celebración del acto de inauguración del alumbrado, que contará con la colaboración de la bailaora gaditana María Moreno y con el espectáculo de villancicos flamencos 'Puro Cádiz'.

A partir de ahí, quedarán iluminadas 65 calles y 22 plazas de la ciudad, entre las que ha destacado la Plaza de San Juan de Dios, que este año se estrenará una nueva decoración y un nuevo espectáculo de luz y sonido con pases diarios a las 19, 20 y 21 horas.

Asimismo, han señalado que entre las novedades se contempla la apertura al público del Baluarte de la Candelaria, que acogerá un Pasaje de Papá Noel y de Reyes Magos. Además, se mantendrán los programas de fiesta con villancicos y actividades en los barrios, así como musicales para toda la familia y los dos parques de Navidad con atracciones en las Plazas de España y San Antonio, destinados al público infantil.

Por su parte, en la Plaza de la Catedral volverá a ubicarse el Mercado de Artesanía con 17 stands con productos de los artesanos gaditanos, mientras que en la Glorieta Ana Orantes se instalará una carpa con una programación diaria.

A estos atractivos se suma "la apuesta de esta edición por una Navidad cultural, con una programación de actividades en las bibliotecas, los museos, los teatros, con el programa Sinfonía de Navidad en las iglesias y con los autos de Navidad de la compañía gaditana La Tía Norica, que es un referente para Cádiz", ha puntualizado Beatriz Gandullo, que también ha puesto de relieve la diversidad de belenes y nacimientos que se van a instalar en diferentes espacios.

La bailaora María Moreno ha agradecido su elección para protagonizar el encendido del alumbrado y ha desvelado algunos detalles de un espectáculo "que será en directo porque era fundamental para que tuviera magia".